O umístění vraha z Dlouhé Loučky do typu věznice bude muset znovu jednat soud

Autor: ČTK
  11:38aktualizováno  11:38
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Olomoucký okresní soud bude muset znovu jednat o tom, do jakého typu věznice patří muž odsouzený za vraždu v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Devatenáctiletého Martina Vítka poslal krajský soud ve čtvrtek na 17 let do nejpřísnějšího typu věznice. Z předchozího trestu by si ale zároveň měl odpykat 2,5 roku v mírnější věznici s ostrahou. Soud tak bude muset takzvaně ujednotit trest, řekl dnes ČTK soudce a mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.

"Ředitel věznice v takovém případě podá návrh na takzvané ujednocení trestu a okresní soud v místě výkonu toho trestu rozhodne, ve které věznici oba dva tresty odsouzený vykoná," řekl dnes ČTK Krajdl. Podle zákona se všechny postupně nařízené tresty vykonávané po sobě považují za trest jeden, a proto se musí takzvaně ujednotit. Krajdl dodal, že nelze předjímat soudní rozhodnutí, ale v tomto případě je zřejmé, že odsouzený poputuje rovnou do nejpřísnějšího typu věznice.

Nepodmíněný trest 2,5 roku muži uložil olomoucký okresní soud letos v květnu za loupež a krádež. Krajský soud ho několik týdnů poté poslal pravomocně do vězení na 17 let za vraždu. Soud v tomto případě nemohl uložit souhrnný trest.

Vítek odsouzený za vraždu jednatřicetiletého muže v bývalém kravíně v Dlouhé Loučce svého činu před soudem nelitoval. Ve spisu uvedl, že mu líto bylo pouze toho, že si nad obětí nemohl zapálit cigaretu. Podle psychiatra má muž smíšenou poruchu osobnosti. K jeho nápravě byl skeptický, riziko opakování podle něj nelze léky eliminovat. "Jeho pohyb na svobodě je jednoznačně nebezpečný pro společnost," uvedl psychiatr Tomáš Novák.

Vražda se stala loni na konci září, motivem byla banální pohnutka, kdy mu jednatřicetiletý muž chtěl uštědřit políček. Vítek podle kriminalistů vraždu plánoval několik dní. Oběť bodl jednou ranou do krku. Podle kriminalistů byl útok zákeřný.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní...

Švandovo divadlo posiluje vazby s USA. Chystá festival, rezidence i Čapka

Představení Švandova divadla s názvem Dívenka na trampolíně

Švandovo divadlo čeká nabitý mezinárodní program. Na konci června zamíří na prestižní festival do New Yorku a New Jersey, na podzim pak přivítá v Česku americké dramatiky v rámci nového rezidenčního...

7. června 2026  6:12

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem v noci uzavřela nehoda

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem na Karvinsku uzavřela nehoda, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V noci na dnešek to...

7. června 2026  3:43,  aktualizováno  3:43

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem v noci uzavřela nehoda

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem na Karvinsku uzavřela nehoda, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V noci na dnešek to...

7. června 2026  3:43,  aktualizováno  3:43

ŘSD: Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem uzavřela nehoda

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem na Karvinsku uzavřela nehoda, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V noci na dnešek o tom...

7. června 2026  3:25,  aktualizováno  3:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pyrotechnik našel v domě v Toužimi zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby

ilustrační snímek

Pyrotechnik našel při prohlídce bytu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku, kde v sobotu explodovala při manipulaci neznámá látka, zřejmě zábavní...

7. června 2026,  aktualizováno 

Hvězdárna v Jindřichově Hradci slaví 65 let fungování

Zbyšek Prágr působí čtvrtým rokem jako astronom v hvězdárně a planetáriu v...

Jindřichohradecká hvězdárna letos slaví 65 let a při té příležitosti chystá pro zájemce speciální program. Oslavy se uskuteční 13. června.

6. června 2026  23:28

Cerave na prvních celosvětových CerAwards přivítalo více než 100 oceněných tvůrců obsahu z 22 zemí

6. června 2026  21:58

Bybit EU posiluje své postavení v Evropě před přechodem na regulaci MiCAR

6. června 2026  21:46

Autobus v Otrokovicích srazil na přechodu dva chodce, jeden zemřel

ilustrační snímek

V centru Otrokovic na Zlínsku dnes v podvečer srazil autobus na přechodu pro chodce dva lidi, jeden z nich zemřel. Žádný z cestujících v autobuse se při nehodě...

6. června 2026  20:08,  aktualizováno  20:08

V Toužimi na Karlovarsku vybuchla neznámá látka, dva lidé jsou zranění

ilustrační snímek

V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku dnes vybuchla při manipulaci dosud neznámá látka. Při explozi se podle prvotního šetření policie zranili dva lidé....

6. června 2026  20:05,  aktualizováno  20:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Dnes se konaly závody osmiveslic s kormidelníkem na Vltavě mezi železničním mostem a Palackým mostem na dráze vyznačené bójemi a s doprovodným motorovým člunem za sledování nejen diváky na náplavce...

vydáno 6. června 2026  21:41

Dnes se konaly závody osmiveslic s kormidelníkem na Vltavě mezi železničním mostem a Palackým mostem na dráze vyznačené bójemi a s doprovodným motorovým člunem za sledování nejen diváky na náplavce...

vydáno 6. června 2026  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.