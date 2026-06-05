O umístění vraha z Dlouhé Loučky do typu věznice bude muset znovu jednat soud

Olomoucký okresní soud bude muset znovu jednat o tom, do jakého typu věznice patří muž odsouzený za vraždu v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Devatenáctiletého Martina Vítka poslal krajský soud ve čtvrtek na 17 let do nejpřísnějšího typu věznice. Z předchozího trestu by si ale zároveň měl odpykat 2,5 roku v mírnější věznici s ostrahou. Soud tak bude muset takzvaně ujednotit trest, řekl dnes ČTK soudce a mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.
"Ředitel věznice v takovém případě podá návrh na takzvané ujednocení trestu a okresní soud v místě výkonu toho trestu rozhodne, ve které věznici oba dva tresty odsouzený vykoná," řekl dnes ČTK Krajdl. Podle zákona se všechny postupně nařízené tresty vykonávané po sobě považují za trest jeden, a proto se musí takzvaně ujednotit. Krajdl dodal, že nelze předjímat soudní rozhodnutí, ale v tomto případě je zřejmé, že odsouzený poputuje rovnou do nejpřísnějšího typu věznice.
Nepodmíněný trest 2,5 roku muži uložil olomoucký okresní soud letos v květnu za loupež a krádež. Krajský soud ho několik týdnů poté poslal pravomocně do vězení na 17 let za vraždu. Soud v tomto případě nemohl uložit souhrnný trest.
Vítek odsouzený za vraždu jednatřicetiletého muže v bývalém kravíně v Dlouhé Loučce svého činu před soudem nelitoval. Ve spisu uvedl, že mu líto bylo pouze toho, že si nad obětí nemohl zapálit cigaretu. Podle psychiatra má muž smíšenou poruchu osobnosti. K jeho nápravě byl skeptický, riziko opakování podle něj nelze léky eliminovat. "Jeho pohyb na svobodě je jednoznačně nebezpečný pro společnost," uvedl psychiatr Tomáš Novák.
Vražda se stala loni na konci září, motivem byla banální pohnutka, kdy mu jednatřicetiletý muž chtěl uštědřit políček. Vítek podle kriminalistů vraždu plánoval několik dní. Oběť bodl jednou ranou do krku. Podle kriminalistů byl útok zákeřný.