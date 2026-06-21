Obce po převodu financování škol kritizují nedostatečnou kompenzaci nákladů

Největším problémem po půl roce od převodu financování nepedagogických pracovníků na obce a města je podle zástupců samospráv nedostatek peněz z rozpočtového určení daní, kterým měl stát nové výdaje kompenzovat. Radnice upozorňují také na rostoucí administrativní zátěž, nejistotu budoucího vývoje daňových příjmů a obavy, že budou muset rozdíl stále více doplácet ze svých rozpočtů na úkor jiných investic, vyplývá z ankety ČTK.
Města a obce zatím většinou nepřistoupily k výrazným organizačním změnám ve školách a snaží se zachovat dosavadní rozsah služeb. Současně však upozorňují, že nový systém přenesl na zřizovatele významnou část finančního rizika spojeného s provozem škol.
Například Šumperk, který zřizuje pět základních škol, tři mateřské školy a středisko volného času, což čítá 120 úvazků nepedagogických pracovníků, rozdělil mezi své školské organizace na jejich financování a související výdaje přes 66 milionů korun. Podle radnice však změna financování není plně pokryta navýšením příjmů z rozpočtového určení daní a město musí z vlastních zdrojů doplatit zhruba deset milionů korun.
Situaci navíc komplikují vyšší platové tarify nepedagogických pracovníků a také povinnost financovat výuku plavání, kterou dříve hradilo ministerstvo školství. "Přenesení financování nepedagogických pracovníků ze státní úrovně na zřizovatele představuje pro město Šumperk nejen významnou finanční, ale také personální a administrativní zátěž," řekla ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová.
Podobně situaci hodnotí Přerov. Podle magistrátu není problém samotný převod, ale skutečnost, že náklady nebyly v rozpočtovém určení daní kompenzovány v plné výši. Město podle svých propočtů doplácí přibližně 20 milionů korun ročně. "Očekáváme, že se tento rozdíl bude do budoucna prohlubovat, což by ohrozilo kvalitu škol i jejich konkurenceschopnost jako zaměstnavatelů," míní Jana Roubalíková z kanceláře primátora.
Významný výpadek příjmů zaznamenala i Olomouc. Skutečný vývoj daňových příjmů podle města zaostává za predikcemi, z nichž stát při změně financování vycházel. Při očekávaném celoročním schodku zhruba 145 milionů korun proto zatím uspokojilo požadavky škol na dokrytí zvýšených mezd pouze ze 70 procent. "Očekáváme, že po skončení rozpočtového provizoria a navýšení tarifních platů v celé zemi dojde k částečnému navýšení příjmů z daní z příjmů fyzických osob. Zde ovšem náš výpadek činí asi 23 milionů korun, zbytek jde na vrub daně z přidané hodnoty a tam žádnou pozitivní informaci nevidíme," řekl ČTK náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).
Menší obce zatím zvládly změnu bez omezení provozu škol, i ony však upozorňují na dlouhodobá rizika. Starostka Majetína na Olomoucku Miroslava Zavadilová ČTK řekla, že obec se s novým systémem během prvního půlroku vyrovnala bez organizačních změn, avšak za cenu vyšších nákladů, které bude nutné zohlednit v budoucích rozpočtech. Podle ní je klíčové, aby stát zajistil dostatečné a předvídatelné financování nově přenesených povinností.
Obavy z nedostatečné kompenzace sdílí také Osek nad Bečvou na Přerovsku. Vedení obce uvedlo, že se naplňují obavy, podle nichž garantované prostředky z rozpočtového určení daní nemusejí dorazit v očekávané výši. Rozdíl by pak musela obec pokrýt z vlastního rozpočtu na úkor jiných investic. "Z provedených propočtů se tato obava naplňuje," řekla ČTK místostarostka obce Lucie Navrátilová.