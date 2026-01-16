Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

Václav Havlíček
  12:02aktualizováno  12:02
Přerov má od poloviny prosince vytoužený dálniční obchvat kolem města. Jenže úleva v dopravě přesto není taková, jak si přerovský magistrát představoval. Problémy jsou zejména v městské čtvrti Předmostí, kterou řada řidičů stále využívá při příjezdu od Olomouce namísto toho, aby zvolili cestu po novém obchvatu.

Situace nenechala klidným přerovského náměstka primátora pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO), jenž obě varianty porovnal s palubovou kamerou. „Bojujeme v místní části Předmostí, narážíme tam na zbytečné sjíždění aut od Olomouce. Vznikají tam kolony, které by tam už při správném využití nových tras být nemusely,“ připustil Navrátil.

„Lidé si na trase od Olomouce možná nevěří nebo si myslí, že je výhodnější. Zkracují si cestu přes ulice Prostějovská, Olomoucká. Možná je to o kilometr kratší, ale nabádáme řidiče, že to rozhodně není rychlejší nebo lepší z pohledu spotřeby,“ netěší náměstka.

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po 58 letech od zahájení stavby dálnice.
Poslednímu úseku D1 požehnal i kněz.
Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Silničáři otevřeli poslední úsek, který vede kolem Přerova. (19. prosince 2025)
Mapa posledního úseku D1, který byl otevřený 19. prosince 2025.
8 fotografií

Proč jet raději po estakádě Polní než přes Předmostí? Navrátil zkušební jízdou srovnal obě trasy. „Čísla mluví jasně,“ shrnul.

Trasa přes Předmostí (Velká Dlážka – Komenského):
19 přechodů pro chodce
9 křižovatek
3 kruhové objezdy

Trasa přes MÚK sever (bez poplatku) estakádu Polní (směr Tržní – Komenského):
4 přechody pro chodce
3 křižovatek
2 kruhové objezdy

Mapa posledního úseku D1, který byl otevřený 19. prosince 2025.

„V prvním případě je výsledkem časté zastavování, kolize a neustále změny tempa. V druhém případě jde o kapacitní sběrnou komunikaci o velikosti 2+2 pruhy, která je stabilnější a hlavně o jednu třetinu rychlejší,“ vypočítal Navrátil.

Zvažuje se zákaz pro kamiony

Desetikilometrový úsek dálnice D1 Říkovice – Přerov za sedm miliard korun je v provozu od 19. prosince 2025. Mnoho tisíců aut, které by jinak projížděly Přerovem, se už na svých trasách čtyřicetitisícovému sídlu v Olomouckém kraji vyhýbají.

„Úleva je obrovská. Tranzit přešel na dálnici tak, jak jsme s tím všichni počítali. Kamiony potkáme, jen když mají ve městě cílovou destinaci,“ ocenil ovšem Navrátil nezpochybnitelný přínos obchvatu.

Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

Město Přerov ovšem stále eviduje připomínky od občanů z Předmostí, kterým v okolí domů jezdí od otevření dálnice více vozidel. „Sešel jsem se zástupci Policie ČR a městské policie. Dohodli jsme konkrétní kroky. Požadujeme úpravu směrových tabulí, zejména od Olomouce, aby jasně naváděly na Brno a Zlín mimo obytné zóny přes MÚK sever,“ řekl Navrátil.

Navrátil chce upravit vjezd na ulici Prostějovská, aby sloužil pouze osobním autům, nikoliv kamionům. Pomoci by mohly chytré semafory. „Sbíráme tvrdá data z provozu. Na jejich základě upravíme signální plány na estakádě i dalších křižovatkách pro maximální průjezdnost,“ poznamenal náměstek.

Podle něj se zvýší i dohled policistů a strážníků přímo v terénu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Na Budějovicku vykolejila při posunu cisterna, vlaky u nehody musejí zpomalit

Při posunu ve Včelné vykolejila cisterna.

Ve Včelné u Českých Budějovic vykolejil v pátek kolem oběda nákladní cisternový vagon. Při incidentu se nikdo nezranil a nedošlo k úniku chemické látky.

16. ledna 2026  14:02

ÚS potvrdil členovi výboru podmínku za smrt chodkyně, spadl na ni led ze střechy

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost muže potrestaného za smrt chodkyně, na kterou před pěti lety v Karlových Varech spadl ze střechy bytového domu sníh s kusy...

16. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Moravskoslezským záchranářům loni přibylo výjezdů, ošetřili asi 127.000 pacientů

ilustrační snímek

Moravskoslezským záchranářům loni přibylo výjezdů. Ošetřili zhruba 127.000 pacientů, což bylo přibližně o 5000 více než v roce předchozím. Sanitky za den...

16. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Král Tulsy Sylvester Stallone se vrátí ve 4. řadě. Proč nebyla Oklahoma nikdy tak zábavná?

Obleky Sylvestera Stalloneho v seriálu Tulsa King jsou klíčovým prvkem jeho...

Kdo by ještě před pár lety řekl, že se král akčňáků Sylvester Stallone na stará kolena tak úspěšně usalaší v seriálových vodách. Jsou to již víc než tři roky, co spojil síly s hitmakerem Taylorem...

16. ledna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  13:49

V Praze 8 řeší dopravní přestupky robot Emil. Umělá inteligence už poslala přes 120 tisíc výzev

V Praze 8 už více než rok řeší dopravní přestupky robot. Snímek je vytvořený AI.

V Praze 8 už více než rok vyřizuje špatné parkování, překročení rychlosti či jízdu na červenou softwarový robot Emil. Městská část tak patří mezi nejvíce digitalizované úřady v Praze. Důkazem je i...

16. ledna 2026  13:49

Celníci zadrželi na Karlovarsku nelegální zboží, škoda na dani je tři miliony

ilustrační snímek

Celníci na Karlovarsku zadrželi při rozsáhlé operaci nelegální cigarety a padělky textilu, jejichž prodejem by stát přišel o zhruba tři miliony korun na...

16. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Ostrovu se daří lákat lékaře na dotace, ročně rozdělí přes dva miliony korun

ilustrační snímek

Městu Ostrov se daří lákat do města lékaře pomocí dotací na zřízení nebo vybavení ordinací. Ročně takto přerozdělí přes dva miliony korun. Díky tomu se ve...

16. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Ve sprintu žen se nepředstaví Davidová

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Ve sprintech žen se nepředstaví Davidová.

16. ledna 2026  13:17

Kulturní dům Repre v Mostě dostane novou prezentaci, náklady na opravu rostou

ilustrační snímek

Kulturní dům Repre v Mostě bude mít novou vizuální identitu, a možná i název. Město zároveň už vybralo provozovatele restaurace objektu. Náklady na rozsáhlou...

16. ledna 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Olomoucké hejtmanství podpoří lékaře dotacemi, chce zlepšit dostupnost péče

ilustrační snímek

Olomoucké hejtmanství letos vypíše dva nové dotační programy, pomocí kterých chce zlepšit dostupnost lékařské péče v odlehlých oblastech kraje. Krajský úřad...

16. ledna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Zájem o rekreační areál ve Vesci v Liberci roste, město chystá další novinky

ilustrační snímek

Zájem o využití městského rekreačního a sportovního areálu (RASAV) ve Vesci v Liberci roste. Radnice ho chce ještě zatraktivnit, chystá proto další novinky. Na...

16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.