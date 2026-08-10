Obec Bílá Lhota je součástí západní uzávěry Hornomoravského úvalu. Výběžek Zábřežské pahorkatiny od jihozápadu (ukončený Třesínem) a výběžek Nízkého Jeseníku od severu (zvlnění v přibližné ose Bradlo, Úsov, Bradlec Mlýnský vrch, jelení vrch) zde vytvářejí mezi obcemi Řimice a Mladeč bránu, kterou od Hornomoravského úvalu vstupuje od západu řeka Morava.
Obec Bílá Lhota i se všemi svými částmi leží v severní části Litovelska, kterou vyplňuje loukami a lužním lesem porostlá niva řeky Moravy. Obec Bílá Lhota a Arboretum se svojí ojedinělou sbírkou dřevin má své nezastupitelné místo v Mikroregionu Litovelsko, DSO Moravská cesta a v MAS Moravská cesta. Je v blízkosti hradu Bouzov, jeskyní Javoříčko a Mladeč. V Bílé Lhotě se nachází zámek – původně tvrz připomínaná v roce 1437, ve 40 letech 18. století přestavěn Hochbergem na barokní zámek a uveden do provozu v roce 1746. Dnes sídlo obecního úřadu, poštovního úřadu, zdravotního střediska, kadeřnictví, masáže a pedikúra.
V sousedství se nachází již zmíněné Arboretum Chráněné krajinné území. Leží v bývalém zámeckém parku mezi tehdejším tvrzištěm a zámkem. Původně zámecký park v anglickém stylu založený Janem Vojtěchem Speilem z Ostheimu koncem 18. století a na arboretum přesměrován Quido Riedlem od roku 1626 který také na místním hřbitově u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské nechal postavit rodinnou hrobku. Přímo naproti kostelu se nachází ZŠ která v posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací odborných učeben. Touto rozsáhlou modernizací prošla také kuchyň a MŠ která se nachází v sousedství ZŠ. Obec Bílá Lhota má ve všech svých částech zavedený vlastní vodovod a splaškovou kanalizaci. Ve všech obcích také proběhla plynofikace a postupně dochází k modernizaci VO a rozvodů elektřiny.
V současné době jsou zpracovávány projekty na nové chodníky, parkoviště, opravy komunikací, veřejných prostranství a přestavby staré budovy na nový obecní úřad. Věříme, že realizací těchto projektů se zlepší vzhled obcí a taktéž kvalita bydlení v našich obcích.