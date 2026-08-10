Obec Bílá Lhota

Komerční sdělení
Sledovat Metro na Googlu

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Obec Bílá Lhota jako správní celek vznikla postupným sloučením sedmi menších obcí v sedmdesátých letech. Od roku 1990 jsou částmi Bílé Lhoty – Hrabí, Hradečná, Pateřín,. V roce 1976 přibyla Červená Lhota, Měník a Řimice. Nejstarší je obec Řimice- první zmínka roku 1287, Hrabí – 1350. Poté Pateřín – 1351, Bílá Lhota – 1356, Měník – 1358, Hradečná – 1365, Červená Lhota – 1407.

Obec Bílá Lhota je součástí západní uzávěry Hornomoravského úvalu. Výběžek Zábřežské pahorkatiny od jihozápadu (ukončený Třesínem) a výběžek Nízkého Jeseníku od severu (zvlnění v přibližné ose Bradlo, Úsov, Bradlec Mlýnský vrch, jelení vrch) zde vytvářejí mezi obcemi Řimice a Mladeč bránu, kterou od Hornomoravského úvalu vstupuje od západu řeka Morava.

Obec Bílá Lhota i se všemi svými částmi leží v severní části Litovelska, kterou vyplňuje loukami a lužním lesem porostlá niva řeky Moravy. Obec Bílá Lhota a Arboretum se svojí ojedinělou sbírkou dřevin má své nezastupitelné místo v Mikroregionu Litovelsko, DSO Moravská cesta a v MAS Moravská cesta. Je v blízkosti hradu Bouzov, jeskyní Javoříčko a Mladeč. V Bílé Lhotě se nachází zámek – původně tvrz připomínaná v roce 1437, ve 40 letech 18. století přestavěn Hochbergem na barokní zámek a uveden do provozu v roce 1746. Dnes sídlo obecního úřadu, poštovního úřadu, zdravotního střediska, kadeřnictví, masáže a pedikúra.

V sousedství se nachází již zmíněné Arboretum Chráněné krajinné území. Leží v bývalém zámeckém parku mezi tehdejším tvrzištěm a zámkem. Původně zámecký park v anglickém stylu založený Janem Vojtěchem Speilem z Ostheimu koncem 18. století a na arboretum přesměrován Quido Riedlem od roku 1626 který také na místním hřbitově u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské nechal postavit rodinnou hrobku. Přímo naproti kostelu se nachází ZŠ která v posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací odborných učeben. Touto rozsáhlou modernizací prošla také kuchyň a MŠ která se nachází v sousedství ZŠ. Obec Bílá Lhota má ve všech svých částech zavedený vlastní vodovod a splaškovou kanalizaci. Ve všech obcích také proběhla plynofikace a postupně dochází k modernizaci VO a rozvodů elektřiny.

V současné době jsou zpracovávány projekty na nové chodníky, parkoviště, opravy komunikací, veřejných prostranství a přestavby staré budovy na nový obecní úřad. Věříme, že realizací těchto projektů se zlepší vzhled obcí a taktéž kvalita bydlení v našich obcích.

Sledovat Metro na Googlu

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

VIDEO: Za Mattoni Arenou oheň poničil půl hektaru lesa, další požár hasili poblíž Lokte

Za karlovarskou Mattoni Arenou shořely v neděli tisíce metrů lesa

Horké a suché počasí si v neděli vybralo svou daň i v Karlovarském kraji. Hasiči za jediný den zasahovali hned u dvou větších požárů lesa. V Karlových Varech plameny poničily téměř půl hektaru. Zkázu...

10. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Nový přístav na Baťově kanálu v Hodoníně narazil. Kraj zrušil rozhodnutí

Lodě plují Baťovým kanálem do nově zmodernizovaného přístavu ve Veselí nad...

Plán na výstavbu přístavu až pro 80 rekreačních lodí v Hodoníně se zkomplikoval. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí hodonínského stavebního úřadu, protože se jím po změně stavebního...

10. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nejvyšší soud se zastal muže, jenž po výbuchu a operaci přišel o nohu

ilustrační snímek

Nejvyšší soud se zastal pacienta, jenž po těžkém úrazu a následné operaci přišel o nohu. Zažaloval Ústřední vojenskou nemocnici v Praze o více než 100 milionů...

10. srpna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Punisher přišel o svou ikonickou lebku. Fanoušci spekulují o zhoubném vlivu Číny

Vlevo lebka z roku 2017, vpravo z roku 2026

Punisher se v novém Spider-Manovi dočkal výrazné změny svého ikonického kostýmu. Lebka na jeho hrudi je tentokrát mnohem méně nápadná než dříve a fanoušci už mají jasno v tom, co by za tím mohlo...

10. srpna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nevšiml jsem si, tvrdil řidič. Na jednom z kol měl pneumatiku v zarážejícím stavu

Řidič usedl za volant i přesto, že má platný zákaz řízení motorových vozidel....

Strážníci zastavili v Plzni šoféra, který se s vozidlem neudržel rovně na silnici. Kromě toho, že byl opilý, měla jeho pneumatika na předním kole velký defekt, byla doslova roztrhaná. Řidič...

10. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Kotě trpělo v rozpáleném autě, majitele marně vyvolávali na plovárně

ilustrační snímek

Díky všímavému kolemjdoucímu přežilo kotě zavřené v rozpáleném autě v Táboře. Zavolal strážníky, kteří rozbili okénko a již malátné kotě odvezli k veterináři. Majitel se ozval až po dvou hodinách.

10. srpna 2026  9:52

Z Ukrajiny dovezli fosfor k výrobě pervitinu za miliardu, soudí mezinárodní gang

Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu,...

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Čtyřčlenná skupina manželů...

10. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  9:28

Usnul na ulici, nebo bojoval o život? Muž v Brně nadýchal přes pět promile

ilustrační snímek

Na první pohled to mohl být jen další opilý muž, který usnul na ulici. Strážníci ale v sobotu večer našli na brněnské Skořepce osmatřicetiletého muže ze Třebíčska v mnohem vážnějším stavu. Dechovou...

10. srpna 2026  9:22

Návrat Margity Balaštíkové. Založila vlastní stranu a chce do Senátu

Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023)

Od roku 2013 byla Margita Balaštíková poslankyní za ANO a loni chtěla obhajovat, když byla původně trojkou kandidátky hnutí ve Zlínském kraji. Jenže z ní nakonec byla vyškrtnuta, protože se na...

10. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Pelhřimov se dočká obchvatu za 1,2 miliardy. První úsek se otevře v roce 2027

Po zprovoznění obchvatu by provoz mohl poklesnout i v Pražské ulici vyvádějící...

Od září by měly začít první skrývky zeminy a další zemní práce na očekávané stavbě obchvatu Pelhřimova. „Dodavatelské firmě nicméně budeme předávat staveniště v listopadu či prosinci,“ řekl Aleš...

10. srpna 2026  8:32,  aktualizováno  10:23

V Praze místo zelené spíš žlutá. Vedra a sucha mění podobu městských trávníků

Uschlý trávník v parku Podviní v pražských Vysočanech. (31. července 2026)

„Ještě před pár týdny to tu bylo krásně zelené. Teď mám pocit, jako bych byla někde na poušti,“ říká slečna Tereza a z vyhlídky v Riegrových sadech se kouká na rozlehlý svah, který na mnoha místech...

10. srpna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Roste už od poslední doby ledové, ale rychle mizí. Květinu se pokusí zachránit

Hvězdnice alpská se vyskytuje v severních Čechách na posledních třech...

Hvězdnice alpská, nápadně kvetoucí skalnička s fialově modrými květy a žlutým středem, se vyskytuje v severních Čechách na posledních třech lokalitách. Jde o kopce Bořeň a Sedlo v Českém středohoří a...

10. srpna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×