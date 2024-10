Nejdražší obědy si kupují lidé na střední Moravě, zdražily o padesát korun

Jen letos poskočila cena oběda v Olomouckém kraji o deset korun, v regionu přijde nyní v průměru na 196,57 koruny. V mezikrajském porovnání jde o sedmou nejvyšší cenu.

První příčka patří Jihočeskému kraji, kde průměrná cena oběda přesáhla 213 korun. Praha je s cenou 200 korun až šestá. Nejlevněji je naopak na Vysočině, kde jedno menu stojí v průměru necelých 173 korun.

U sousedů jedí levněji

Všechny sousedící moravské kraje zůstávají za Olomouckým. Nejlevněji na Moravě se dá najíst v Moravskoslezském kraji, kde průměrný oběd vyjde na 185,64 koruny. Na jižní Moravě cena oběda překročila o haléře 190 korun. Vyplývá to z údajů společnosti Pluxee (dříve Sodexo).

Ceny obědů Olomoucký kraj::196,57 Kč

Praha: 200,15 Kč

Jihočeský kraj::213,59 Kč

Kraj Vysočina: 172,73 Kč

Jihomoravský kraj: 190,15 Kč

Zlínský kraj: 193,51 Kč

Moravskoslezský kraj: 185,64 Kč

Zdroj: Pluxee

„Zatímco v prvních pěti měsících letošního roku ceny téměř nerostly a mnohde šly i níže, v posledních třech měsících se trend začal měnit,“ uvedl Jan Michelfeit ze společnosti Pluxee. Potvrzují to i údaje za Olomoucký kraj, kde nárůst od května činí sedm korun.

Edenred, další společnost zabývající se benefitními kartami v oblasti stravování, vyčíslila, že strávník v Olomouci utratí během měsíce za obědy devět procent příjmu. Nejvíc vydají lidé v Českých Budějovicích a Liberci.

Kromě zdražování potravin hrála ve vývoji cen obědů roli také turistika v letních měsících, kdy ceny pravidelně rostou. Naopak ale o prázdninách ubylo lidí, kteří se pravidelně stravují v průběhu roku. Vyrážejí totiž na dovolené.

„Nepatříme k turisticky nejatraktivnějším regionům, takže návštěvníci nám v létě nenahradí výpadek pravidelných strávníků, kteří jezdí na dovolené. Turistů je o něco méně,“ přiblížil manažer olomoucké restaurace Lobster Family restaurant Lukáš Vrba.

Mzdy v gastronomii rostou

K dalším faktorům, které mají vliv na růst ceny obědů, patří fakt, že restaurace zvedají platy personálu. V gastronomické oblasti přitom chybějí lidé. „Jsou to profese, které patří k velmi poptávaným. Zároveň je tam také velká fluktuace, zřejmě i kvůli nižším mzdám, i když i v gastronomii se zvyšují,“ vysvětlil krajský analytik úřadu práce Jaroslav Mikšaník.

Za psychologickou hranici, která ovlivní ochotu strávníků obědvat v restauraci, odborníci považují cenu oběda ve výši 200 korun.

„Tato hranice se v kraji rychle blíží. Může to vést k dalšímu odlivu zákazníků, což může gastronomii v regionu negativně poznamenat,“ sdělil šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

Nejdražší je Olomouc, na severu mají nejlidovější menu

Krajský průměr výrazně zvedá Olomouc, protože jinde v regionu je levněji, nejméně z okresních měst zaplatí za obědové menu lidé v Jeseníku a Šumperku. I v Olomouci se ale dá najíst na řadě míst podstatně levněji, než je krajský průměr.

Podle serveru Meníčka. cz se nejlevnější menu v některých olomouckých restauracích dá koupit za ceny kolem 140 korun. V Prostějově začínají ceny obědů na 130 korunách, následuje Přerov, kde nejlevnější oběd přijde na 120 korun. V Jeseníku a Šumperku startují nejlevnější ceny obědového menu mezi 105 a 110 korunami.

„Je ale otázka, jestli nejlevnější jídla mají kvalitu, kterou od nich zákazník požaduje,“ nastínil Švamberk.

Manažer Lobster Family restaurant Lukáš Vrba nízké ceny nechápe. „Když mám udělat dobré jídlo, na kterém si člověk pochutná, tak se zkrátka pod 170 až 180 korun nedá udělat,“ argumentoval Lukáš Vrba.

Naopak jeho kolega z Jeseníku, který chce zůstat v anonymitě, má nejlevnější menu za 110 korun. „Je to o poptávce. Vařím tak, abych se do ceny vešel a lidé se najedli. Kdyby jim to nechutnalo, tak ke mně nebudou chodit,“ přemítá.