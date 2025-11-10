Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru

V BMW, které vyjelo do protisměru, cestovalo pět mladých lidí. Kromě řidiče to byli spolujezdci ve věku 21 a 22 let a dvě dívky ve věku 15 let. Jedna z nich i přes poskytnutou pomoc na místě zemřela. „Ve volkswagenu cestovaly další dvě osoby ve věku 50 a 19 let,“ doplnila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
U řidiče volkswagenu policisté dechovou zkouškou vyloučili přítomnost alkoholu. U řidiče druhého vozidla byl kvůli jeho zranění nařízen odběr krve.
Dalších sedm zraněných zůstává hospitalizovaných s vážnějšími zraněními, řekl dnes mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. Jestli řidič pil alkohol, policisté na místě s ohledem na jeho zranění nemohli zjistit. Nařídili proto odběr krve.
Vážná nehoda se stala okolo 19. hodiny. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili dvě osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další dvě osoby na páteřní desce a předali je záchranářům,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.
Sedm zraněných převezli lékaři do nemocnice, tři těžce zraněné pacienty napojili na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomeniny končetin, řezné rány nebo otřes mozku.
„Všech sedm hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Olomouci mají vážnější četná poranění a čekají je další výkony. Hospitalizováni jsou na neurochirurgické, traumatologické klinice a klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ řekl Fritcher.
Kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování jejích příčin zůstala silnice II/365 několik hodin uzavřena. Motoristé museli až do nočních hodin využívat objízdnou trasu.
Podle dostupných údajů je dívka dvacátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích v Olomouckém kraji. Za celý loňský rok si vyžádaly 21 lidských životů.