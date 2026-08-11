Oblíbený náhon na náměstí ve Velké Bystřici je kvůli suchu bez vody

Kvůli dlouhodobému suchu a výraznému poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl zhruba čtyři kilometry dlouhý náhon ve Velké Bystřici na Olomoucku, který protéká parkem a Zámeckým náměstím v centru města. Část náhonu na náměstí funguje jako oblíbený vodní prvek, ve kterém se lidé mohou v horkých letních dnech osvěžit. Od minulého týdne tam ale najdou jen vyprahlé koryto.
"V řece Bystřici je kvůli suchu tak málo vody, že už ji nejsme schopni do náhonu dostat. Je teď proto bohužel bez vody,“ řekl dnes ČTK starosta Velké Bystřice Marek Pazdera (Za příjemný život). Odborníci na jaře upravili jez, aby zlepšili kolísající průtok v náhonu. Hladinu se díky tomu podařilo stabilizovat, pak ale nastalo sucho a z řeky Bystřice přestala do koryta náhonu přitékat voda. "Nesouvisí to s technickými problémy, ale se suchem. Bystřičku (jak místní řece Bystřice říkají) teď lze přejít suchou nohou, je to šílené," dodal Pazdera.
Sucho tak obyvatele a návštěvníky Velké Bystřice připravilo o oblíbené místo pro relaxaci. "Když bylo hezky, tak se v náhonu na náměstí mohli děti i dospělí brouzdat,“ podotkl starosta. Pohled na vyschlé koryto náhonu mnohé příchozí zaskočil. "Před odjezdem na dovolenou v něm ještě nějaká voda byla. Teď po návratu jsme sem vyrazili se psem a dětmi, ale po vodě už nezůstala ani památka. Překvapený z toho byl i náš pes, který se v náhonu rád rochní," řekla ČTK žena, která na náměstí ve Velké Bystřici přišla z nedalekého Lošova.
Předseda místní organizace Českého rybářského svazu Jiří Wagner ČTK řekl, že kvůli technickým úpravám byl náhon ve Velké Bystřici v předchozích měsících opakovaně vypuštěn a rybáři v něm pokaždé odlovili ryby. Nynější pokles hladiny v náhonu, který souvisí se suchem, proto nezpůsobil úhyn vodních živočichů.
Průtok v řece Bystřici ve Velké Bystřici je už podle údajů Povodí Moravy těsně pod hranící sucha. Kvůli výraznému poklesu hladiny platí od začátku července zákaz odebírat z Bystřice a jejích přítoků vodu pro napouštění bazénů, mytí motorových vozidel či zalévání sportovišť, trávníků a zahrádek. Opatření se vztahuje na obce Hlubočky, Velká Bystřice a Bystrovany a na město Olomouc. Odborníci v řece Bystřici zatím nezaznamenali nedostatek kyslíku, který by mohl ohrozit ryby.