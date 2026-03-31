Obnova Jeseníku po povodních zahrnuje 107 projektů za 1,9 miliardy korun

Město Jeseník chystá další etapu obnovy své infrastruktury poškozené rozsáhlými povodněmi na podzim roku 2024. Celkově opravit chce například veřejná prostranství, některé budovy či veřejné osvětlení. Dosud město podalo 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Celkový objem plánovaných investic je zhruba 1,9 miliardy korun. Zhruba třetina projektů již byla schválena, řekla ČTK mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
"Loňský rok byl pro Jeseník z hlediska investic a obnovy mimořádný. Město v něm řešilo největší investiční proces ve své novodobé historii - nejen obnovu po povodních, ale také dokončení investic zahájených ještě před nimi, vázaných na významné dotační prostředky. Vedle staveb viditelných v ulicích probíhala intenzivní projektová příprava a zajišťování financí," uvedla mluvčí radnice. Doplnila, že tato fáze vytvořila základ pro obnovu města nejen v letošním roce.
V souvislosti s povodněmi se město loni zaměřilo na projektovou přípravu a zpracování podkladů pro žádosti o dotace z programu obnovy po povodních Živel 1. "Do konce roku 2025 bylo zpracováno a podáno celkem 32 samostatných žádostí o dotace, které dohromady zahrnují 107 konkrétních záměrů obnovy města po povodních. Ty se týkají oprav místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, technické infrastruktury, ale také škol, kulturních zařízení a dalších budov ve vlastnictví města. Ke každému záměru bylo nutné připravit rozsáhlé podklady," uvedl vedoucí odboru investic a majetku Jiří Uher.
Celkem podalo město žádosti asi o 1,9 miliardy korun. "Přibližně třetina žádostí je již schválena, další jsou v procesu hodnocení. Podáním žádostí si město Jeseník zajistilo finanční rámec pro obnovu na několik dalších let," doplnila mluvčí radnice.
Mezi prvními přijde na řadu revitalizace sídliště Pod Chlumem, stavba chodníku v oblasti Smetanovy sady, oprava ulic Fučíkova, Gogolova či Janáčkova, nebo oprava chodníků v Šumperské a Rejvízské ulici. "Další projekty budou následovat podle toho, jak budou postupně dokončovány projektové dokumentace, například v ulicích Karla Čapka, Habrová, Dvořákova nebo v propojení ulic Nábřežní a Havlíčkova," podotkla mluvčí radnice. Upozornila, že v případech úplného zničení konstrukcí nebo kde se mění podoba území, je nutné projít celým povolovacím procesem znovu. Tyto projekty jsou tak časově náročnější.
Město dokončuje projekty také na obnovu dalších ulic, pokračuje také příprava obnovy ZŠ v Nábřežní ulici. "Dodavatel projektové dokumentace má termín do června, poté se začne hned soutěžit hlavní dodavatel rekonstrukce a stavby. Počítáme s tím, že ještě letos se začne budova v Nábřežní ulici rekonstruovat," řekl ČTK ředitel školy Dominik Liberda. Hotová je i studie nových lávek, doplnil vedoucí odboru investic a majetku. Na obnovu centra města chystá radnice architektonickou soutěž.