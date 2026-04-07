Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Ondřej Zuntych, ČTK
  13:32aktualizováno  13:32
Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé obnovení provozu vítají, zaznívá ale i kritika, že Správa železnic mohla vynucenou výluku využít k modernizaci a například vyměnit panely na starém nástupišti nebo rozšířit úzké přejezdy.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Povodně v září 2024 zastavily provoz na železnici na mnoha místech na severu Olomouckého kraje. Správa železnic od té doby postupně poškozené a podemleté tratě obnovovala.

Nová zastávka Hradec-Nová Ves těsně před zprovozněním trati Jeseník - Mikulovice - Glucholazy. Práce v okolí budou pokračovat do podzimu. (30. března 2026)
Před novou zastávkou v obci Hradec-Nová Ves zůstala i po opravě polovina starého nástupiště bez vodicího pruhu pro nevidomé. (30. března 2026)
Vlaková zastávka v obci Hradec-Nová Ves na Jesenicku po povodni 15. září 2024 ještě se starým přístřeškem.
Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou povodní.
12 fotografií

Rok a půl po povodni 1. dubna 2026 vyjely pravidelné vlaky mezi Jeseníkem a Mikulovicemi a současně také mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami.

„Trať číslo 318 v úseku Mikulovice – Písečná byla povodněmi vážně poškozena. Správa železnic nyní dokončila veškeré obnovovací práce a vlaky Českých drah se tak mohou vrátit na trať v celé její délce. Po dobu výluky zajišťovaly České dráhy náhradní autobusovou dopravu,“ uvedla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.

Z tratě je po povodni stále torzo, někde jsou paradoxně spokojenější s autobusy

Náklady na opravu dráhy mezi Písečnou a Mikulovicemi činí 109 milionů korun. „Sanace sesuvu a obnova železnice se po průzkumu, vyprojektování a výběru zhotovitele rozběhly začátkem loňského srpna. Na zhruba kilometrové části trati stavbaři snesli kolej a pustili se do sanace nestabilního svahu, budování opěrné zdi a obnovy odvodnění trati. Potýkat se museli s omezenou přístupností lokality a na podzim stavbě příliš nepřálo ani počasí,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nevyhovující stav zůstal, říká starosta

Obyvatelé už návrat vlaků vyhlíželi, například na nádraží ve Zlatých Horách je přivítali muzikanti místní dechovky. Přesto část obyvatel obcí a měst podél tratí neskrývá rozpaky.

„Obnova provozu trvala příliš dlouho, koordinace vázla, výsledek je polovičatý. Řadu měsíců se na trati vůbec nepracovalo a neprobíhaly ani činnosti, které nebyly podmíněny například zpracováním projektu nebo práce s již vydaným stavebním povolením,“ sdělil starosta Hradce-Nové Vsi Pavel Stejskal (nez.), jehož facebookový příspěvek sdílely i sousední Mikulovice.

Stejskal porovnal i obnovu kilometrového úseku s Polskem. „Zhruba za stejnou částku opravili Poláci deset kilometrů trati mezi Glucholazy a státní hranicí na Jindřichov i s možným zvýšením traťové rychlosti až na 120 kilometrů za hodinu. V jejich úseku je přitom unikátní viadukt z roku 1906 u Pokrzywné s délkou 90 metrů, který byl rovněž opraven,“ uvedl starosta.

Vadí mu, že u obce přitom zůstal původní kamenný klenutý propustek pravděpodobně z doby stavby trati v roce 1888 odvodňující podle něj i prostor sesuvu. Stejně tak zůstaly na zastávce původní degradované panely bez vodicího pruhu pro nevidomé a přístřešek nenavazuje na nástupiště.

„’Novostavba’ za desítky milionů korun tak konzervuje stávající nevyhovující stav, který prakticky znemožňuje bezpečné míjení vozidel v prostoru přejezdu. Na kolejích budou nadále jezdit staré soupravy,“ shrnul Stejskal.

Podle Správy železnic by ale zahrnutí dalších prací obnovu prodražilo. „Kompletně nové nástupiště v zastávce Hradec-Nová Ves by neúměrně navýšilo náklady stavby,“ uvedl Gavenda pro Českou televizi.

Poslední trať obnoví v půlce dubna

Stále uzavřená zůstává trať číslo 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. „Na této trati bude železniční provoz obnoven 16. dubna,“ předeslala mluvčí Českých drah Rajnochová.

Oprava těchto dvou tratí v severním cípu Olomouckého kraje se kvůli nečekaným komplikacím zhruba o tři měsíce protáhla. Původní odhady zde počítaly s obnovením provozu loni v prosinci.

Vlaky se na záplavami poničené tratě vrátí v březnu, práce zkomplikovala skála

Posunutí termínu obnovení provozu vlaků na trati na Javorník souviselo se složitými geologickými poměry v okolí Žulové. Stavbaři tam při odtěžení poškozených míst odhalili skalní masiv. Museli ho odbourat, aby mohli založit novou opěrnou zeď. Mezi Lipovou a Žulovou opravovali další opěrné zdi podél trati, části mostků včetně zábradlí a také poškozené propustky pro odvod vody.

Součástí obnovy trati je oprava železničních náspů i stanice Žulová, která zahrnovala položení nových kolejí a výhybek, stavbu nástupišť a úpravu přístupové plochy pro cestující.

V projektu je také oprava devíti železničních přejezdů a zprovoznění staničního zabezpečovacího zařízení v Žulové a částečně i ve Velké Kraši. Celkové náklady na opravu této trati vyšly na zhruba 440 milionů korun.

Záplavy poškodily také například trať z Hanušovic na Šumpersku do Dolní Lipky v Pardubickém kraji. Vlaky po záplavách nejezdily ani po poškozených tratích do Starého Města pod Sněžníkem či z Hanušovic do Branné na Šumpersku. Souhrnné povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Jihomoravské inovační centrum založilo kapitálový fond na podporu start-upů

ilustrační snímek

Jihomoravské inovační centrum (JIC), které pomáhá začínajícím podnikatelům a firmám, zahájilo činnost kapitálového fondu JIC Ventures. Bude investovat do...

7. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Íránský režim je koncentrací zla. Trestat národ ale dobré není, řekl Pavel studentům

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7....

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:58

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poplach v pražské budově ČNB: Policie tam prověřuje podezřelý batoh

Budova České národní banky v Praze (18. března 2025)

Policie ČR aktuálně zasahuje v budově České národní banky v Praze. Údajně se tam nachází odložené zavazadlo. Na místě jsou i hasiči.

7. dubna 2026  14:21,  aktualizováno  14:50

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Společně proti melanomu: BioLife nabízí dárcům bezplatné kontroly znamének

7. dubna 2026  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Napajedelský hřebčín má šanci na záchranu, Klempíř nechá prověřit postup resortu

Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.

Když ministerstvo kultury předloni rozhodlo, že budou památkově chráněné jen budovy napajedelského hřebčína, ale už ne pastviny, část vlastníků s tím nebyla spokojená. Postup resortu teď nechá...

7. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Soud zamítl stížnost firmy, která zpochybňovala tendr na koncertní sál v Brně

ilustrační snímek

Společnost Gardenline s konečnou platností neuspěla ve snaze zpochybnit tendr na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně. Její kasační stížnost zamítl...

7. dubna 2026  12:55,  aktualizováno  12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.