Obyvatelé Majetína se v referendu vyslovili proti rozšíření těžby štěrkopísku

Obyvatelé Majetína na Olomoucku se v pátek a dnes v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby šterkopísku na území obce. Referendum je platné a závazné. ČTK dnes informaci získala ze zápisu výsledků místního referenda. O rozšíření těžby žádá firma Zepiko, která své plány v minulosti obyvatelům Majetína už představila a nabídla jim slevy na písek či štěrk, obci pak finanční příspěvek z vytěžené suroviny.
Majetín má 964 oprávněných voličů, platný hlas jich v referendu odevzdalo 640. Účast tedy činila 66 procent. Proti těžbě se vyslovilo 497 obyvatel. Místní plebiscit je platný při účasti alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Obě podmínky byly splněny.
Obyvatelé Majetína odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec v rámci své samostatné působnosti činila všechny účelné zákonné kroky směřující k tomu, aby na katastrálním území obce nebyla rozšířena těžba štěrkopísku na etapu číslo šest a sedm. Obavy části místních se týkají zvýšení dopravy, hluku či prašnosti, ale také budoucího charakteru krajiny, případně vlivu na podzemní vodu.
Jednatel společnosti Zepiko Zdeněk Ohniště v dopise adresovaném obyvatelům Majetína uvedl, že firma plánuje přesunout těžbu dál od obce za železniční trať. Objem těžby se podle něj nezvýší, takže v okolí nevzroste doprava ani hluková zátěž. V případě pokračování těžby chce společnost obci poskytnout více než 70 milionů korun.