Obyvatelé Maletína na Šumpersku se postavili proti stavbě dalších větrníků

Obyvatelé Maletína na Šumpersku v nedělním referendu odmítli stavbu dalších větrných elektráren v obci. ČTK to bez bližších podrobností sdělila zástupkyně obce. Referendum v Maletíně bylo kvůli připravované stavbě dalších tří větrných elektráren, které mají navázat na trojici elektráren uvedených do provozu loni.
V referendu obyvatelé Maletína odpovídali na tři otázky. První byla, zda má zastupitelstvo obce využít veškeré zákonné prostředky, včetně změny územního plánu, k zamezení stavby dalších větrných elektráren. Druhá otázka se týkala uplatňování připomínek a námitek Maletína ve správních řízeních o výstavbě větrných elektráren. Třetí otázka byla, zda lidé souhlasí s tím, aby obec neuzavírala žádné smlouvy o zřízení práva stavby, nájmu ani jiných práv k pozemkům ve svém vlastnictví za účelem výstavby nebo provozu větrných elektráren.
Obec výsledky na svých stránkách nezveřejnila, výsledek hlasování musí starosta oznámit do pěti dnů ministerstvu vnitra. Zástupci obce jsou nekontaktní, ČTK dnes pracovnice úřadu pouze sdělila, že lidé byli proti výstavbě a odkázala na facebookové stránky Maletín proti VTV. Podle nich je referendum platné a ve všech třech otázkách zvítězila odpověď ano. "Výsledek referenda vyjadřuje nesouhlas občanů s výstavbou větrných elektráren na území naší obce a směřuje k tomu, aby jejich výstavbě bylo zabráněno," uvedli zástupci iniciativy.
V Maletíně loni začaly fungovat tři větrné elektrárny, které postavila společnost TCN energie. Další tři tam chce instalovat. Maletín má s investorem od začátku loňského roku smlouvu o společném podniku na vybudování a provoz větrníků. "Tento obchodní model přinese obci roční příjmy z jedné věže přibližně 3,5 milionu korun," uvedla již dříve firma.
Se stavbou větrníků ale nesouhlasí část obyvatel Maletína. "Výnos jsou nádherná čísla - ty elektrárny ale stárnou, jsou více poruchové. Náklady na provoz, opravu a servis budou čím dál vyšší, což znamená, že zisk pro obec bude čím dál tím nižší. Je to hazard s krajinou, ty elektrárny tady budou stát - ty už nikdo nezboří," uvedl na síti jeden z aktérů referenda.
Starosta Maletína Miroslav Flášar (Strana zelených) ČTK dříve řekl, že smlouvu s firmou TCN Energie uzavřelo předchozí vedení obce. Samospráva je tak nyní ve složité situaci, kdy musí ctít smluvní podmínky a zároveň výsledek referenda. Za nedodržení smluvních ujednání mohou Maletínu hrozit sankce. Podle starosty mělo být referendum před podpisem smlouvy.