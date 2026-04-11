Sobotní referendum o podobě chystaného krytého bazénu v Prostějově je neplatné, nepřišlo dost hlasujících. Účast voličů byla 13 procent, podle zákona bylo potřeba nejméně 35 procent odevzdaných hlasů. Prostějovská radnice tak může pokračovat v přípravě stavby pětadvacetimetrového bazénu. Organizátoři referenda prosazovali jeho padesátimetrovou variantu. ČTK dnes informaci o výsledku referenda získala na úřední desce magistrátu.
Obyvatelé Prostějova v referendu odpovídali na otázku, zda požadují stavbu odborníky původně doporučeného a navrženého krytého bazénu s deseti drahami dlouhými 50 metrů společně s wellness a saunovým centrem, které je i součástí radničního projektu. Z 34.440 oprávněných voličů jich v sobotním referendu odevzdalo platný hlas 4474, přičemž pro padesátimetrovou variantu bazénu se jich vyslovilo 3808.
Výsledek místního referenda je pro zastupitele závazný při účasti nejméně 35 procent, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Ani jedna z těchto podmínek splněna nebyla. Organizace prvního místního referenda v Prostějově vyšla na milion korun.
"Většina občanů necítila nutnost se referenda zúčastnit. Beru to jako jasné vyjádření důvěry v rozhodnutí samosprávy, která se tématu nového akvacentra věnuje dlouhodobě a k celému projektu přistupuje s maximální odpovědností. Ačkoliv jsme po celou dobu vnímali, že se lidé o téma aktivně zajímají a diskutují o něm, výsledek (referenda) ukazuje, že převážná část veřejnosti s naším postupem souhlasí," komentoval výsledky hlasování primátor František Jura (ANO).
Město má připravenu projektovou dokumentaci na pětadvacetimetrový bazén a hned po skončení referenda vyhlásí výběrové řízení na stavební firmu. Jura odhal, že bazén by mohl by se mohl veřejnosti otevřít v závěru příštího roku nebo na začátku roku 2028.
Jakub Jílek z plaveckého oddílu TJ Prostějov přípravu referenda zdůvodnil tím, že 25metrový bazén prosazovaný vedením města nebude stačit poptávce veřejnosti a sportovců, jeho kapacita odpovídá dosluhujícímu prostějovskému krytému bazénu. Padesátimetrový bazén je podle něj normou pro závodní plavání a zároveň by výrazně zlepšil podmínky pro rekreační plavání veřejnosti.
Pokud by se lidé v referendu vyslovili pro 50metrovou variantu a výsledek hlasování byl pro město závazný, tak by stavba podle Jury nabrala značné zpoždění. Odhadované náklady na stavbu 25metrového bazénu s deseti drahami v Prostějově oproti studii z roku 2024 vzrostly zhruba o 71 milionů korun na 750 milionů Kč. Vybudování 50metrového bazénu by podle radních přišlo až na miliardu korun a dražší by byl i jeho provoz.