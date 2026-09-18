Odborníci označili deset vzrostlých a významných stromů v Olomouci štítky

Deset vzrostlých a významných stromů v Olomouci dnes dostalo speciální štítky celostátní kampaně TreeTag, která upozorňuje na význam stromů ve městech a jejich přínos pro životní prostředí. Mezi označenými stromy jsou památné lípy, jilm, dub či metasekvoje. Některé z nich v minulosti čelily požadavkům na pokácení nebo výrazné ořezání.
Štítky dostaly například lípy na třídě Míru, v Čajkovského ulici a v aleji Černá cesta, památný jilm na křižovatce ulic kpt. Nálepky a Charkovského, dvě památné metasekvoje či dub v Rožňavské ulici. Označena byla také trojice metasekvojí v Kmochově ulici. Pět z deseti vybraných stromů už má statut památného stromu, dalších pět patří mezi kandidáty na vyhlášení významnými či památnými stromy.
"Vzrostlé stromy jsou pro město nenahraditelné. Nejde jen o jejich vzhled. Pomáhají ochlazovat ulice, zadržovat vodu, zachytávat škodliviny a vytvářejí příjemnější prostředí pro život. Právě proto chceme jejich význam připomínat i tam, kde se může jejich ochrana dostávat do konfliktu s jinými potřebami města," uvedl náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).
Olomouc se do kampaně zapojila ve spolupráci s Arboristickou akademií. Odborníci u vybraných stromů sledují jejich parametry a vyčíslují takzvané ekosystémové služby, například množství zadržené dešťové vody, odstraňování škodlivin ze vzduchu nebo produkci kyslíku.
Podle magistrátu některé z dnes označených stromů čelí tlaku na odstranění kvůli dopravě, parkování, inženýrským sítím nebo požadavkům obyvatel. Například památný jilm v Charkovského ulici stojí uprostřed silnice a opakovaně jsou vznášeny požadavky na jeho odstranění. Strom ale původně rostl ve vegetační ploše a silnice byla podle radnice vybudována až později kolem něj.
"Chceme, aby se na stromy lidé dívali nejen jako na součást veřejného prostoru, ale také jako na živou infrastrukturu města. Když v létě poskytují stín, pomáhají zadržovat vodu a zlepšují prostředí kolem sebe, odvádějí službu, kterou bychom jinak museli velmi obtížně a draze nahrazovat. A právě TreeTag nám umožňuje tyto přínosy ukázat konkrétně," podotkl Bačák.
Kampaň TreeTag se koná také v dalších městech a obcích v Česku. Jejím cílem je pomocí konkrétních údajů ukázat ekologickou hodnotu vzrostlých stromů a upozornit na to, že jejich funkci nelze bezprostředně nahradit novou výsadbou. Novým stromům může trvat desítky let, než začnou poskytovat srovnatelný stín či zadržovat podobné množství vody jako vzrostlé dřeviny.