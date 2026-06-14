Odborníci v areálu zámku v Čechách pod Kosířem zachraňují historické stromy

Autor: ČTK
  11:15aktualizováno  11:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Více jak 100 let staré stromy ze zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, které pamatují dobu hraběte Františka Josefa II. Silva-Taroucy, projdou speciálním ošetřením. Odborníci při nich využijí mikroinjektáže, moderní technologii, která pomáhá chránit dřeviny před škůdci a chorobami. Cílem je zlepšit zdravotní stav historických stromů a zachovat je pro další generace návštěvníků, sdělila ČTK mluvčí Vlastivědného muzea v Olomouci Martina Vysloužilová. Muzeum zámek spravuje.

"Těší nás, že přední odborníci na krajinářství a dendrologii hodnotí náš zámecký park jako mimořádně zachovalý a ve výborné kondici. Problémem do budoucna však může být přibližně stejné stáří stromů, z nichž většinu vysadil na přelomu 19. a 20. století hrabě František Josef II. Silva-Tarouca. Právě tato stejnověkost však přináší i určitou výzvu - stromy nyní vstupují do období stárnutí," uvedl kastelán zámku Martin Váňa.

Správa zámku chce pro odborné ošetření dřevin využít nejmodernější technologii mikroinjektáží, která je v současnosti využívána v řadě evropských zemí především k ochraně stromů před hmyzími škůdci a závažnými houbovými chorobami. Princip technologie spočívá v aplikaci účinné látky přímo do cévního systému stromu. Do kořenových náběhů se osadí speciální ventilek, kterým se pomocí injektoru aplikuje ochranný přípravek. Strom si následně látku sám rozvede do celé koruny. Oproti klasickým postřikům je metoda velmi přesná a minimalizuje zásahy do okolního prostředí.

V první etapě projektu se odborníci zaměří především na jírovce maďaly. Právě ty dlouhodobě trpí napadením klíněnkou jírovcovou. "V první fázi půjde o pět stromů. Efekt by měl být bezprostřední, v řádech dnů až týdnů, pak zhodnotíme další postup. Pro každý strom se používají odlišné přípravky," doplnil pro ČTK kastelán. Podle arboristy Jana Bábka jsou součástí péče o park také odborné řezy, instalace bezpečnostních vazeb nebo tomografická vyšetření, která pomáhají odborníkům včas odhalit skryté poškození stromů.

Zámecký park v Čechách pod Kosířem patří k nejvýznamnějším historickým krajinářským parkům na Moravě. Rozkládá se na ploše více než 20 hektarů a návštěvníci v něm mohou obdivovat řadu vzácných domácích i cizokrajných dřevin. Roste zde například platan javorolistý, jinan dvoulaločný, liliovník tulipánokvětý, jerlín japonský, dřezovec trojtrnný, katalpa trubačovitá nebo několik druhů dubů, buků a lip. Mnohé ze zdejších stromů jsou staré více než 100 let a představují významnou součást historické i krajinářské hodnoty areálu.

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