Odborníci vypustili tisíce malých jeseterů do řeky Moravy v Litovelském Pomoraví

Odborníci dnes do řeky Moravy v Litovelském Pomoraví vypustili přibližně 3000 čerstvě vylíhnutých jeseterů malých, projekt má přispět k návratu tohoto v tuzemské přírodě extrémně vzácného druhu ryby do vodních toků. Několikamilimetrový rybí potěr se v předchozích dnech vylíhl přímo v řece Moravě ve speciálních inkubačních schránkách, které odborníci poprvé testovali. Novinářům to dnes v Litovelském Pomoraví řekl Jan Freidinger z české pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF).
"Dnešní vypuštění je pilotním testem technologie inkubačních boxů pro jesetery v českých podmínkách. Je to symbolický krok k obnově říční přírody, ale zároveň víme, že samotné vysazování nestačí. Pokud se mají původní druhy ryb do našich řek skutečně vracet, musíme obnovovat přirozenou podobu řek, zlepšovat kvalitu vody a odstraňovat bariéry, které rybám brání v migraci,“ uvedl Freidinger, podle kterého jeseter malý do povodí Moravy patří.
Jeseter malý dříve moravské řeky v povodí Dunaje obýval, kvůli nadměrnému lovu a stavbě přehrad v nich ale postupně vyhynul. Jeseter je podle Freidingera výjimečná ryba, která patří mezi takzvané živé fosilie. Jeho předci obývali Zemi před 200 miliony let v době dinosaurů a jejich vzhled se do současnosti prakticky nezměnil. "Přes svou dlouhou evoluční historii jsou ale jeseteři velmi citliví na změnu svého prostředí, zejména znečištění a regulaci toků. Přestože přežili miliony let, lidská činnost je dnes velmi ohrožuje," uvedl.
Podle Freidingera zatím nelze odhadnout, jak velká část jeseteřího potěru se v řece Moravě uchytí, odborníci chtěli především otestovat líhnutí ve speciálních boxech. Na projektu spolupracovala správa CHKO Litovelské Pomoraví a místní rybáři. Jikry pocházely z Rybníkářství Pohořelice, které má k dispozici genetický materiál původní dunajské linie jesetera malého.
Ichtyolog Jiří Křesina novinářům řekl, že odborníci díky experimentu ověřili funkčnost inkubačních schránek pro jesetery. "Chtěli jsme také vyzkoušet, jak se budou jeseteři vyvíjet v prostředí tohoto úseku mateřského vodního toku zde, tedy na nejsevernějším okraji areálu jejich původního rozšíření," uvedl Křesina.
Jeseter malý je nejmenším druhem dunajských jeseterů. Žije po celý životní cyklus pouze ve sladké vodě bez potřeby migrovat do Černého moře. Může dosáhnout délky až 125 centimetrů a váhy 19 kilogramů. Živí se drobnými larvami či korýši, výjimečně drobnými rybami. Vyskytuje se v tocích u Černého, Kaspického a Baltského moře. V řekách Moravě a Dyji dříve žil hojněji, dostával se do nich z Dunaje. Kvůli výstavbě přehrad ale v tuzemských řekách vyhynul. Povodí Moravy proto v letech 2017 až 2021 vysadilo do řeky Moravy několik tisíc jeseterů.