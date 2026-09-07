Odhadované náklady na stavbu bazénu v Olomouci vzrostly na 450 milionů korun

Plánovaná stavba nového krytého plaveckého bazénu s pětadvacetimetrovými drahami v sousedství městského akvaparku v okrajové části Olomouce si podle aktualizovaného odhadu vyžádá investici zhruba 450 milionů korun bez DPH. Ve srovnání s původními propočty z roku 2023 je to o 200 milionů korun více. Vyplývá to z důvodové zprávy k dodatku koncesní smlouvy mezi městem a jím vlastněnou společností Aquapark Olomouc, který dnes schválilo zastupitelstvo.
Ředitel Aquaparku Olomouc Dalibor Přikryl nárůst odhadovaných nákladů zdůvodnil rozšířením původního projektu o další technologie a solární elektrárnu na střeše budovy. V nové kalkulaci jsou zahrnuty také investice do infrastruktury v okolí bazénu včetně parkoviště. Svoji roli sehrál i růst cen stavebních materiálů a prací. "Odhad (ceny) odpovídá realitě dnešní doby. Bazény s osmi drahami a výukovým bazénem se pohybují v těchto cenách," řekl dnes zastupitelům.
Primátorčin náměstek Miloslav Tichý (ANO) upozornil, že se jedná o odhadovanou cenu. Pokud město vypíše tendr na stavbu bazénu, tak by skutečná cena této zakázky mohla být díky nabídkám od více firem nižší. Vedení olomouckého akvaparku zatím nepočítá s tím, že na projekt získá dotaci od Národní sportovní agentury. "Agentura zatím nepředložila jasná pravidla do budoucna," podotkl Přikryl. Stavba by tak měla být financována pomocí bankovního úvěru poté, co městská firma Aquapark Olomouc splatí zbytek půjčky na stavbu současného akvaparku.
Zastupitelstvo dnes na návrh opoziční zastupitelky Dominiky Kovaříkové (Spolu) schválilo usnesení, podle kterého zastupitelé vzešlí z říjnových komunálních voleb do konce letošního roku dostanou od radních informace o předpokládaných nákladech a financování stavby bazénu. "Myslím, že je fér, aby nové zastupitelstvo, které přijde po nás, mělo informace o tom, jak bude tento bazén financován a jaký je předpokládaný rozpočet," podotkla.
V Olomouci nyní funguje krytý a venkovní plavecký bazén. Lidé mohou vyrazit také do akvaparku, který byl v okrajové části stotisícového města otevřen v létě 2009. Společnost Aquapark Olomouc si na jeho stavbu vzala úvěr, splácen je pomocí dotací města. Celkové náklady na vybudování akvaparku převýší miliardu korun. Nový krytý bazén má stát na pozemku vedle letní části akvaparku, aby se oba areály propojily.
Olomoucká radnice nyní chystá rekonstrukci a modernizaci letitého krytého plaveckého bazénu, který byl v sousedství centra města otevřen v roce 1965. Spolu s venkovním bazénem patří krytý plavecký bazén mezi nejvytíženější sportovně rekreační zařízení v Olomouci. Plavecký areál ročně navštíví asi 300.000 lidí.