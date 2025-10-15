Lidé v Prostějově s třídící linkou opět nesouhlasí. Zkolabuje doprava, bojí se

Marie Hynková
  13:32aktualizováno  13:32
Zdá se to jako marná mise. Už počtvrté za poslední roky se firma FCC snaží prosadit záměr na vybudování třídicí linky na zpracování odpadu v Prostějově. Cílovým místem má být areál v Kojetínské ulici. Předchozí návrhy pohořely kvůli odporu veřejnosti, ta se nyní obává především kolapsu dopravy v okolních ulicích.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Jaké budou dopady třídící linky na prostějovské obyvatele, dopravu i ovzduší, představili veřejnosti zástupci města, vedení společnosti FCC a odborníci hodnotící dopady stavby na životní prostředí.

Linka na výrobu tuhých alternativních paliv, jejíž stavba je plánovaná na kraji města v průmyslové zóně, má ročně zpracovat osmdesát tisíc tun materiálu. Více než tři čtvrtiny odpadu by se měly do areálu denně dovážet z území Olomouckého kraje, město Prostějov totiž za rok vyprodukuje „jen“ zhruba patnáct tisíc tun odpadového materiálu.

Záměr se v upravené podobě vrací se zapracovanými připomínkami ze strany vedení města, které současnou verzi projektu podporuje.

„Všechny připomínky, které jsme jako město k záměru měli, byly zapracovány, zhodnoceny a vypořádány,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko). Podle odborníků by linka neměla zásadně narušit běžný život obyvatel ani dopravy.

„Záměr nezpůsobí významnou změnu imisních příspěvků, vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví bude prakticky zanedbatelný,“ shrnul zpracovatel dokumentace EIA Dalibor Surovka.

„Na sledovaném území nedojde ke změně hlučnosti ani ke změně hlukového klimatu v souvislosti s realizací samotného projektu. Zdravotní rizika se nezvýší,“ doplnil.

Je to velký byznys, kritizují odpůrci

Spolek Ajdony s podporou koalice Na rovinu! a Pirátů, který proti předchozím záměrům aktivně vystupoval a poukazoval na nárůst hluku, dopravy a dopady na životní prostředí, se ovšem domnívá, že hodnocení posuzuje jen přímé vlivy, a nehledí na kumulované dopady. Ty budou podle odpůrců linky značné, a to zejména kvůli desítkám tisíc tun přiváženého odpadu z okolí.

„Bavíme se tady o velkém odpadovém byznysu, ve kterém občané města Prostějova nestojí na prvním místě,“ kritizovala předsedkyně spolku Ajdony a opoziční zastupitelka Jana Jílková (Na rovinu!).

„Kapacita záměru se zvýšila na osmdesát tisíc tun materiálu, avšak nikde v záměru není uvedeno, jaké jsou zdroje tohoto odpadu,“ poukázala Jílková.

Plánovaná velikost linky je podle společnosti FCC naprosto běžná. „Průměrná kapacita zařízení obdobného typu v Evropě je 96 500 tun. Nikdo nedokáže udělat sofistikované zařízení včetně všech třídičů s kapacitou patnáct tisíc tun, to je ekonomický nesmysl,“ hájí záměr Jakub Kos z vedení FCC.

Právě plánované množství dováženého odpadu je trnem v oku veřejnosti, která se obává přetížení již tak napjaté dopravní situace v okolí areálu v průmyslové zóně. Doprava ráno a v odpoledních hodinách podle místních pravidelně kolabuje a několik set metrů dlouhý úsek je ve špičkách téměř neprůjezdný.

„Člověk je tam rychleji pěšky nebo na kole, autem by tam projížděl půl hodiny. Kruhový objezd je maličký a kamiony mají už teď problém tam projet,“ popisuje prostějovský občan Vítězslav Nedbal, který bydlí nedaleko Kojetínské ulice.

Do areálu třídící linky by přitom denně měly přijíždět čtyři desítky svozových vozů a stejný počet zase odjíždět. Všechny vyznačené trasy z Vrahovické ulice, Kralické ulice a dálnice D46 se budou setkávat právě na exponovaném kruhovém objezdu.

Podle zástupců města to dopravě uškodit nemůže. „Provoz linky neovlivní zásadním způsobem stávající situaci v dopravě. Už dnes totiž FCC odpad z města a okolních vesnic sváží, takže ten nárůst bude zanedbatelný, v žádném případě to nebudou tisíce aut denně navíc,“ vyvrací obavy Pospíšil.

Stavba linky na výrobu tuhých alternativních paliv je pro Prostějov důležitým řešením blížící se nové legislativy pro odpadové hospodářství, která od roku 2030 zakáže skládkování a odpady bude nutné zpracovávat jinými způsoby.

Pokusy o třídičku padají jeden za druhým

Proti prvnímu záměru vybudování třídící linky v obci Biskupice se postavilo místní zastupitelstvo i obyvatelé obce, stejný odpor a vznik petice s tisícovkami podpisů se zvedl i při druhém pokusu umístit linku v prostějovské Průmyslové ulici hned za hlavním nádražím. Do třetice společnost FCC přišla s areálem v Kojetínské ulici, který kvůli kritice přepracovala.

Odpadová linka je alternativou ke krajské odpadové společnosti, ta podle hejtmanství zajistí po roce 2030 zpracování odpadů pro celý region, město Prostějov se z ní však v roce 2023 rozhodlo vystoupit.

„Jako město se domníváme, že když půjdeme cestou vzniku třídící odpadové linky, bude svoz a likvidace odpadů levnější, vyhodnotili jsme to jako lepší řešení pro občany města,“ uvedl Pospíšil.

Doplnil, že současná podoba plánované dotřiďovací linky se odklonila od původní vize, kterou kraj plánoval a město by během čtyř let stála zhruba padesát milionů korun.

Opoziční zastupitelé vedení města dlouhodobě kritizují za to, že výstup z krajské odpadové společnosti nevysvětlilo a nepodložilo tvrdými daty.

„My od roku 2022 požadujeme od města kalkulace, srovnání a ekonomické analýzy. Chceme vědět, na základě čeho jsme jako město vystoupili, proč je to nyní levnější, ale tyto informace nám poskytnuty nebyly,“ zdůvodnila Jílková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:59

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  14:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava nechá ošetřit další stovky stromů napadených jmelím

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších 475 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022, protože stromový...

15. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Kraj chystá v novoměstské nemocnici úpravu hematologie za 80 mil. Kč

Kraj Vysočina chystá úpravu hematologického oddělení ve své nemocnici v Novém Městě na Moravě. Stavební práce v areálu nemocnice tak budou pokračovat další dva...

15. října 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Obcím na Litoměřicku vadí neposouzení dopadů rychlodráhy, věc řeší krajský soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat návrhem obcí na Litoměřicku na zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se týká...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily...

15. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Archeologové zkoumají sovětské gulagy v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října...

15. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech...

15. října 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.