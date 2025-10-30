Odpočívka „Mohelnicko“ je navržená ve dvou variantách. Jedna ji umisťuje mezi Lošticemi a Moravičany na Šumpersku, kde počítá se záborem 12 hektarů.
Vzniknout tam má prostor pro 155 nákladních aut, sedm desítek osobních vozů, autobusy a karavany, k tomu také restaurace a dětské hřiště. Stát má ve směru na Mohelnici, přístupná by byla přes most i z opačného směru.
Druhá verze je položená jižněji, v katastru litovelských místních částí Rozvadovice a Chořelice po obou stranách dálnice. Vešla by se tam zhruba stovka náklaďáků, šest desítek aut a po deseti autobusech a karavanech. I tam je v plánech zázemí pro řidiče.
Kolem plánovaných odpočívek na D35 to dál vře, prověří se jiná místa
Lidé žijící v okolí dálnice proti záměru vystupovali. Obávají se hluku, znečištění vody, možné kriminality, za nevhodnou považují i blízkost hřbitovů a velký důraz dávají rovněž na zabrání zemědělské půdy.
Hledejme méně cenné lokality, nabádá poslanec
„Dobrá zpráva pro Litovelsko a Mohelnicko! Odpočívka pro kamiony nebude stát na nejúrodnější hanácké půdě. ŘSD vyslyšelo naše argumenty a odstoupilo od záměru odpočívky u Litovle i od alternativní varianty u Loštic a u Moravičan,“ napsal na Facebooku před dvěma týdny donedávna poslanec Karel Smetana (KDU-ČSL), který se spolu s lidoveckým ministrem z Olomouckého kraje Marianem Jurečkou přidali na stranu protestujících radnic.
„Jednali jsme i s ministrem dopravy a Ředitelství silnic a dálnic na nás nakonec dalo. Navrhovali jsme vhodnější lokality. Například u Olomouce-Nemilan, kde se už s odpočívkou počítalo, jsou tam vidět i vybudované nájezdy. Nebo popílkoviště u sjezdu na Kožušany, kde je dvacet hektarů, z toho třetinu vlastní město Olomouc, díky čemuž by to mohlo být jednodušší. Případně na jiných místech v okolí, kde jsou horší půdy,“ doplnil nedávno.
„Odpočívky určitě potřeba jsou, nechci proti této infrastruktuře bojovat, ale dívejme se při plánování na věci s respektem k přírodě a vyhledávejme méně cenné lokality z hlediska bonity půdy nebo dalších ekologických prvků,“ řekl Smetana a zmínil i odpor soukromých majitelů pozemků.
Obce v okolí plánovaného úseku dálnice D35 odmítají odpočívadlo pro auta
„O ochranu orné půdy I. a II. třídy ochrany zemědělského půdní fondu a přesunutí odpočívky pro kamiony do vhodnější lokality jsme dlouhodobě usilovali a velmi si vážíme toho, že došlo k přehodnocení záměru ŘSD,“ reagovala na Smetanův příspěvek loštická starostka Šárka Havelková Seifertová (nez.).
Ředitelství silnic a dálnic ale nadšení mírní. Tvrzení, že odpočívky přesune jinam, je podle státního podniku nepravdivé. „Skutečnost je taková, že ŘSD má platné závazné stanovisko EIA k umístění odpočívky v lokalitě Mohelnicko. Na základě požadavku zástupců Olomouckého kraje však ŘSD vyhovělo jejich žádosti o doprověření dalších lokalit navržených krajem, případně dotčených obcí. Pro tento účel byla zadána samostatná studie, jejíž výsledky budou podkladem pro definitivní rozhodnutí o dalším postupu přípravy,“ uvedl mluvčí krajské správy silničářů Miroslav Mazal.
15. ledna 2015