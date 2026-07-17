ODS do komunálních voleb v Prostějově povede náměstkyně primátora Sokolová

Lídryní kandidátky Občanské demokratické strany a nezávislých osobností v Prostějově bude primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS). Kandidátku ve čtvrtek schválil místní sněm ODS. ČTK to dnes sdělila Sokolová. Přípravu kandidátních listin pro komunální volby v Prostějově dokončují i ostatní politické strany a hnutí. Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 9. a 10. října.
"Mohli jsme postavit čistě stranickou sestavu, ale raději jsme otevřeli naši kandidátku nezávislým osobnostem. Rozumíme hlasu veřejnosti, že se politické strany mají otevřít novým lidem. Kandidujeme proto opět s výraznými osobnostmi města Prostějova," uvedla Sokolová.
Na kandidátní listině prostějovské ODS budou podle Sokolové úspěšné ženy, oblíbení pedagogové, reprezentanti zdravotnictví, osobnosti prostějovské kultury, zástupci sportu, osobnosti z byznysu, známí živnostníci či výrazní zástupci mladé generace. "Chystáme i několik překvapení či velký comeback prostějovské politiky," podotkla bez dalších podrobností Sokolová.
ODS podle prostějovského radního Tomáše Blumensteina usilovala o vytvoření široké koalice podobně laděných politických stran, aby v této části politického spektra nepropadl v komunálních volbách žádný hlas. "Bohužel ani prostějovští lidovci, ani zdejší TOP 09 na naši výzvu nereagovali. Nenechali jsme se ovšem od spojování blízkých proudů odradit, protože teď je opravdu čas přiznat barvu. Vytvořili jsme z tohoto důvodu pro letošní volby širokou občanskou kandidátku," řekl Blumenstein.
Do komunálních voleb jde v Prostějově také primátor a senátor František Jura, který podle informací ČTK obsadil první pozici na kandidátní listině hnutí ANO. Jedničkou na kandidátce prostějovského hnutí PéVéčko bude opět primátorův náměstek Jiří Pospíšil. Ostatní politické strany a hnutí zatím podobu kandidátek nezveřejnily.
Komunální volby v Prostějově před čtyřmi lety vyhrálo hnutí ANO, v pětatřicetičlenném zastupitelstvu získalo 14 mandátů. Druhé skončilo hnutí Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení) se šesti mandáty. Třetí SPD má také šest zastupitelů a čtvrtá ODS pět mandátů. Tři zastupitele získalo Pévéčko, Česká pirátská strana jednoho.