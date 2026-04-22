ODS do podzimních komunálních voleb v Olomouci povede Jan Vašíř

Autor: ČTK
  15:40aktualizováno  15:40
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lídrem ODS pro podzimní komunální volby v Olomouci je jedenatřicetiletý podnikatel Jan Vašíř. Z druhého místa se o hlasy voličů bude ucházet právník Univerzity Palackého Zdeněk Černohouz. Kandidátku v úterý schválil sněm olomoucké ODS. ČTK to dnes sdělil Holpuch. ODS je na olomoucké radnici po posledních komunálních volbách v opozici.

Třetí na kandidátce občanských demokratů bude v podzimních komunálních volbách v Olomouci městský zastupitel Josef Kaštil. Čtvrté místo připadlo odbornici na sociální problematiku Ivaně Vyleťalové a páté předsedovi místního sdružení ODS a bývalému náměstkovi primátora Janu Holpuchovi.

Mezi hlavní témata, s nimiž chce ODS v Olomouci oslovit voliče, patří podle Vašíře rozvoj města, bytová politika, doprava, parkování, péče o seniory, podpora podnikání a profesionální řízení města. "Olomouc nesmí být spící popelkou, městem, kde se vývoj zastavil a kterému ujíždí vlak. Podpoříme nejen mladé, ale všechny aktivní lidi, kteří se na rozvoji města podílejí," uvedl Vašíř.

Schválená kandidátka podle Holpucha přináší výraznou generační obměnu. "Jasně dokládá, že ODS dává prostor novým nadějným lidem s tahem na branku. Podařilo se nám sestavit čerstvý tým s novou energií a jasnou představou o tématech, která chce voličům nabídnout," podotkl.

Po odsouhlasení kandidátky oznámil dlouholetý člen ODS a olomoucký podnikatel Richard Benýšek odchod ze strany. "Po 23 letech jsem dnes ukončil členství v ODS. S některými lidmi v té straně být nechci," uvedl dnes na sociálních sítích Benýšek. V roce 2022 se Benýšek neúspěšně pokoušel o první místo na olomoucké kandidátce občanských demokratů, více hlasů ale na sněmu získala tehdejší primátorova náměstkyně Markéta Záleská.

Lídry pro komunální volby v Olomouci postupně zveřejňují i ostatní strany a hnutí. Starostové a nezávislí (STAN) půjdou ve městě do voleb poprvé samostatně. Lídrem kandidátní listiny se stal právník a bývalý olomoucký zastupitel Marek Zelenka. Piráty do komunálních voleb povede jejich krajský předseda a městský zastupitel Zdeněk Žák. Jedničkou na kandidátce lidovců je advokát, krajský zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Lídrem hnutí ProOlomouc bude dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. ANO povede současná primátorka Miroslava Ferancová.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo v roce 2022 ANO, získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponuje osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele hnutí spOLečně. Šestý STAN má dva mandáty. V Olomouci nyní vládne koalice ANO, ProOlomouc, Pirátů a spOLečně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.