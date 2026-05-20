ODS v Přerově povede náměstek Dostál, Společně pro Přerov zastupitel Horký

Občanské demokraty povede do říjnových komunálních voleb v Přerově náměstek primátora Miloslav Dohnal. Lídrem ho tento týden zvolil místní sněm, řekl ČTK předseda místního sdružení ODS a radní Petr Kouba. Svého lídra si zvolilo také hnutí Společně pro Přerov, stal se jím opoziční zastupitel, architekt Jan Horký. ČTK dnes potvrdil, že hnutí půjde do voleb samostatně. Piráti si již dříve pro přerovské volby zvolili za lídra právníka Petra Dostalíka. Své lídry již zveřejnili také lidovci a SPD, zjistila ČTK.
Náměstek Dohnal uvedl, že chce nabídnout obyvatelům Přerova pokračování odpovědného rozvoje města, podporu investic, kvalitního veřejného prostoru, bezpečnosti i života v místních částech. Kampaň chce ODS podle něj vést slušně a férově. Doplnil, že strana brzy představí celý tým pro komunální volby složený z výrazných politických i nezávislých osobností.
Hnutí Společně pro Přerov původně jednalo o možné předvolební koalici. "Do voleb jdeme jako Společně pro Přerov, bez koalice s jinými místními stranami," řekl dnes ČTK předseda zastupitelského klubu Horký. Lídrem lidovců bude Zdeněk Navrátil, ředitel Základní školy svaté Voršily v Olomouci. "Do voleb půjdeme samostatně," řekl dnes ČTK krajský manažer KDU-ČSL Karel Smetana. V předchozím volebním období lidovci vytvořili koalici s TOP 09. Hnutí SPD povede ve volbách v Přerově současný zastupitel Dan Chromec, potvrdil dnes ČTK.
Piráti již dříve uvedli, že o podobě komunální kandidátky v Přerově stále jednají s dalšími subjekty a nezávislými osobnostmi. Lídrem kandidátky je právník, univerzitní pedagog a zastupitel města Dostalík. Hnutí ANO nechce kandidáty sdělovat do krajského sněmu plánovaného na konec května, řekl ČTK přerovský primátor Petr Vrána (ANO).
ANO získalo v minulých volbách v Přerově 33,71 procenta hlasů, oproti předchozím komunálním volbám přibližně o deset procentních bodů více, což mu vyneslo 14 mandátů. ODS, která ve volbách kandidovala s nezávislými osobnostmi v uskupení Pomáháme městu, měla pět zastupitelů a koalice lidovců a TOP 09 dva mandáty. Do opozičních lavic usedla SPD, která skončila druhá se šesti mandáty, Společně pro Přerov se třemi mandáty, Piráti se třemi zastupiteli a dva zastupitelé za uskupení Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí.
Vítězné ANO podepsalo koaliční smlouvu se zástupci ODS a koalice KDU-ČSL a TOP 09, dosavadní koalice byla stejná jako v předchozím volebním období.