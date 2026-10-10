Odvolaný starosta Vápenné Hannig obhájil ve volbách se svým uskupením prvenství

Bývalý starosta Vápenné na Jesenicku Leoš Hannig, jejž zastupitelé odvolali necelé čtyři týdny před obecními volbami, v nich zvítězil se svým uskupením Srdcem pro Vápennou. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. Hanniga před dvěma lety olomoucký vrchní soud potrestal podmíněným trestem v souvislosti s využitím dotací kvůli rekonstrukci Latzelovy vily, což bylo i důvodem jeho odvolání zastupiteli. Domnívali se, že nemůže podepsat žádosti o dotace z programu Živel.
Hannig stál do svého odvolání v čele Vápenné 24 let. "Cítím v tom obrovskou podporu ze strany spoluobčanů z Vápenné, strašně si toho vážím a těch pět mandátů si myslím, že je to o tom, že jsme to dělali dobře. A i to všechno, co mě mělo poškodit, v podstatě nehrálo roli; lidé asi rozhodli kvůli práci, kvůli výsledkům," řekl dnes ČTK Hannig.
Ve Vápenné bylo podáno sedm kandidátních listin. Uskupení, které Hannig vedl, získalo 25,29 procenta hlasů a v patnáctičlenném zastupitelstvu pět mandátů. Hannig dostal 201 hlasů. Druhé se umístilo Sdružení nezávislých kandidátů SNK Vápenná 2026 s 25,12 procenta hlasů a čtyřmi mandáty. Zbylé mandáty získalo STAN, ANO a Nová volba pro Vápennou 2026.
Podle Hanniga vyjednávání o koalici teprve začnou. Zda znovu usedne do křesla starosty, nedokázal nyní posoudit. "Pevně věřím v nějakou dohodu, ať už se mnou nebo beze mne. Důležité je, aby radnice začala po mém odvolání zase fungovat," doplnil.
Hanniga v březnu 2024 Vrchní soud v Olomouci potrestal tříletým podmíněným trestem a pokutou 300.000 korun. Zmírnil tak rozsudek olomouckého krajského soudu, který jej původně poslal na pět let do vězení a uložil mu pokutu 60.000 korun. Případ se týkal využití dotace, s jejíž pomocí Vápenná financovala rekonstrukci Latzelovy vily. Obec ale nedokázala dodržet podmínky dotace a zajistit tříleté působení sociální služby, důvodem bylo zpoždění rekonstrukce.
Zastupitelé Hanniga odvolali v polovině září. Obávali se, že kvůli podmínce nemůže podepsat připravené žádosti o dotace za necelých 200 milionů na obnovu obce po povodních.
"Bylo to zbytečné, protože mi přišlo vyjádření ministerstva, že to jde vyřešit úplně jinak. Jeho právní odbor jasně řekl, že pokud to zastupitelstvo schválí, že to může podepsat místostarosta, ministerstvo to bude akceptovat a není potřeba, abych odstoupil," řekl ČTK bývalý starosta. On chtěl rezignovat 1. října, kdyby do té doby vyjádření resortu nedostal - byl by tak ještě podle něj týden času na podání žádosti. Odvolán byl nakonec 16. září, vyjádření resortu obdržel 28. září.