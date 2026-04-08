Oheň na Olomoucku zničil část rodinného domu, škoda přesáhla milion korun

Škodu za víc než milion korun způsobil v noci na dnešek požár části rodinného domu v obci Mladečov-Sobáčov na Olomoucku. Oheň se na dům rozšířil od hořící pergoly, postupně zasáhl také podkroví a část střechy, sdělil ČTK mluvčí hasičů Radek Buryánek. Plameny likvidovaly čtyři jednotky hasičů, okolnosti požáru se vyšetřují.
"Plameny se rozšířily do podkrovního prostoru a části střechy. Za pomoci několika útočných proudů, za využití dýchací techniky a nastavovacích žebříků se podařilo před půlnocí požár zlikvidovat. Vyšetřovatel stanovil škodu na hodnotě vyšší milion korun," uvedl mluvčí hasičů. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Uničova a dobrovolné jednotky z okolí.