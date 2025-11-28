Města opouští ohňostroje a omezují je i lidem, někde jen na šest hodin v roce

Ondřej Zuntych
  5:02aktualizováno  5:02
Dříve obvyklý obecní ohňostroj začíná z vánočních programů měst ustupovat. Radnice tím šetří peníze a životní prostředí. Zároveň města zpřísňují vyhlášky k používání zábavní pyrotechniky. Přesto jsou stále místa, kde lze za nočním představením na obloze vyrazit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

O zařazení ohňostroje na konec letošního roku debatovali už v říjnu například přerovští zastupitelé. Pirátský zastupitel Vojtěch Nezval předložil návrh, aby město prověřilo možnosti ekologičtějších a modernějších forem novoročního programu.

Alternativou by mohla být například dronová show, videomapping nebo světelné projekce. Návrh ale narazil, zastupitelstvo ho drtivou většinou odmítlo.

„Nešlo o žádné revoluční rozhodnutí, jen o první krok, nechat si zjistit, co by bylo možné a kolik by to stálo,“ řekl Nezval.

Připomenul, že v mnoha městech Česka i přímo Olomouckého kraje, včetně Olomouce, Šumperku, Jeseníku nebo Zábřehu, už ohňostroje nahradily modernější formy oslav. Výhodou těchto technologií je podle něj jejich dostupnost, efektivita a zároveň jsou bez hluku, prachu a stresu pro zvířata či lidi.

„Nejde o zákaz tradic, ale o hledání nových, lepších forem, které odpovídají době, v níž žijeme. Věřím, že tahle debata se do Přerova dřív nebo později vrátí,“ uvedl Nezval.

Není to tak škodlivé jako kdysi, hájí se radnice

V Přerově si ale koalice za ohňostrojem stojí. „Zjišťovala jsem, že v poslední době jsou ohňostroje násobně šetrnější k životnímu prostředí, než tomu bylo dříve. Ty používané v Přerově jsou z recyklovatelného papíru, bez plastů, používají se certifikované chemikálie,“ uvedla ředitelka Kulturních a informačních služeb města Přerova a zastupitelka Lada Galová (ANO) na obhajobu městského ohňostroje, který bude 1. ledna.

„Ze spousty zkušeností v evropských metropolích vychází informace, že pořádá-li město jeden cílený, předem ohlášený ohňostroj, kde dohlíží na bezpečnost, vede to k totálnímu úbytku nakupování pyrotechniky ze strany nezkušených lidí,“ dodala.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince

Ve městě se nicméně současně chystají zpřísnit vyhlášku a plošně zakázat zábavní pyrotechniku. Povolena by měla být jen 5. a 31. prosince a 1. ledna. Přísnější regulaci má v polovině prosince posvětit zastupitelstvo, nová vyhláška začne platit na přelomu roku. Její dodržování budou hlídat strážníci.

„Za porušení hrozí ve správním řízení pokuta do 100 tisíc korun a na místě pak mohou strážníci uložit pokutu do 10 tisíc,“ upozornil zástupce ředitele Městské policie Přerov Miroslav Komínek.

V Šumperku nově jen šest hodin v roce

Jinde už samosprávy pravidla pro používání pyrotechniky zpřísňují nyní. Například v Šumperku byla dosud omezena pouze na vybrané lokality a její používání bylo možné až 48 hodin. Nově je od prosince zákaz rozšířen na celé území města a povolena je pouze v celkové délce šesti hodin, konkrétně 31. prosince od osmi večer do půlnoci a 1. ledna od půlnoci dvou ráno.

„Chtěli jsme pravidla změnit už dříve, ale legislativa nám to neumožňovala. Věřím, že teď budou probíhat oslavy příchodu nového roku v důstojnější atmosféře a zároveň budou mnohem klidnější pro starší lidi i zvířata, které hluk petard a ohňostrojů trápil nejvíce,“ uvedl starosta Miroslav Adámek (ANO).

Kanonáda u Pradědu. Ochránce pobouřil obří ohňostroj v přírodní rezervaci

Kvůli novele zákona o pyrotechnice upravovala vyhlášku o používání zábavní pyrotechniky i Olomouc. I tam začne změna platit od prosince.

„Nové znění zákona například rozšiřuje ochrannou zónu pro útulek pro zvířata v Neředíně. Naše ochrana městskou vyhláškou byla stanovena na 100 metrů, nyní je to 250 metrů. Nová vyhláška na tyto změny reaguje,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (Piráti).

Podobné rozšíření platí například i pro fakultní a vojenskou nemocnici či hospic na Svatém Kopečku. Město má naopak svou vyhláškou stanoveno širší ochranné pásmo u zoologické zahrady.

V Prostějově je silvestrovský ohňostroj naplánovaný na 31. prosince ve 20 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Svou pyrotechnickou show pořádají i Hranice, ohňostroj bude 1. ledna od 18 hodin na fotbalovém hřišti ve Studánce.

Místo rachejtlí mají třeba přípitek

Už roky nepořádají ohňostroj například v Zábřehu, tradičně ho radnice nahrazuje koncertem v kostele sv. Barbory a novoročním přípitkem v Bezručových sadech.

Velkolepé představení vynechává i Olomouc. „V tuto chvíli město organizované silvestrovské či novoroční představení neplánuje,“ zmínil Tichák.

Stejně je na tom i Uničov. „Žádný oficiální ohňostroj nepřipravujeme,“ potvrdil mluvčí radnice Marek Juráň.

Prostějov se v roce 2023 kvůli pietě po předvánoční střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uchýlil k videomappingu na budově tamní radnice, zhruba devítiminutová projekce o historii města za 400 tisíc korun ale sklidila kritiku.

