Požár, který vypukl 13. ledna, kompletně zničil střechu i celé horní patro. Příčinou byl podle Kateřiny Biolkové z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) zkrat v elektroinstalaci.
„Ten způsobily prudké výkyvy napětí – důsledek každodenního přerušování dodávek elektřiny kvůli ruským útokům – a prudké teplotní změny v místnosti určené ke skladování dřeva. Shořela střecha, podkrovní podlaží budovy bylo vážně poškozeno ohněm a přízemí zase vodou použitou při hašení,“ shrnula.
Přes šest desítek dětí se od té doby musí učit v provizorních podmínkách, finanční pomoc by měla urychlit opravy.
„Naše solidarita s Ukrajinou stojí také na lidské blízkosti. Když jsme na podzim společně s pracovníky ACHO školu v Kolomyji navštívili, viděli jsme podmínky, ve kterých místní děti i za válečných časů usilují o vzdělání. Pomoc s obnovou školy vnímám jako investici do budoucnosti válkou trápené země. Chceme také lidem na Ukrajině i tímto způsobem ukázat, že v neštěstí nezůstávají sami,“ vysvětlil motivy daru arcibiskup.
Pomoc s energetickou krizí i vánoční dárky
Budovu nyní čeká náročná rekonstrukce, kterou však komplikují současné velmi silné mrazy a také velký nedostatek řemeslníků a odborníků na ukrajinském pracovním trhu, neboť mnozí z nich museli narukovat do armády.
„Celková částka potřebná k přebudování školy se odhaduje na 10 milionů hřiven, což je v přepočtu 4,7 milionu korun,“ upozornila Biolková.
Pomoci na Ukrajině se Arcidiecézní charita Olomouc věnuje už téměř dvacet let, intenzivněji pak v posledních čtyřech letech, kdy země čelí ruské invazi. Vše zajišťuje síť místních partnerů v několika regionech.
Mezi nejvýznamnější projekty patří sbírka Světlo a teplo pro Ukrajinu, která reaguje na energetickou krizi, a program Naplň talíř, díky němuž čeští dárci financují měsíční potravinové balíčky pro konkrétní lidi v nouzi.
Charita rovněž spravuje studijní fond pro znevýhodněné studenty a provozuje dlouhodobý projekt Vánoční balíček, který přináší radost dětem v dětských domovech i chudých rodinách.