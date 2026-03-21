Cennou barokní kašnu čeká v Olomouci obnova za tři miliony, prosakuje z ní voda

Autor: stk
  8:02aktualizováno  8:02
Umělecky nejkvalitnější olomouckou barokní kašnu z první poloviny 18. století letos obyvatelé a návštěvníci Olomouce neuvidí v provozu až do srpna. Čeká ji totiž velký zásah restaurátorů i vylepšení technického zázemí.
Merkurovu kašnu v Olomouci čeká velký zásah restaurátorů i vylepšení technického zázemí. | foto: archiv Magistrátu města Olomouce

Opravy Merkurovy kašny začnou během tohoto měsíce, přípravy už začaly. V ulici 28. října museli odstranit několika laviček, aby vznikl prostor pro zázemí restaurátorské firmy.

„V rámci obnovy technologického zařízení bude provedena demontáž stávající dožité technologie a její výměna za novou disponující filtrací a chemickým čištěním cirkulované vody,“ nastínila Ludmila Otiepková z majetkoprávního odboru olomouckého magistrátu.

Kašna nesoucí jméno římského boha obchodu a ochránce pocestných se zároveň stane v Olomouci první, která bude mít nádrž vyplněnou olověnou vložkou. Důvodem jsou opakované průsaky vody.

„Tradiční těsnicí metody je nedokázaly spolehlivě odstranit. Tento způsob těsnění se při obnovách historických kašen a kulturních památek osvědčuje čím dál častěji,“ podotkla Otiepková.

Součástí oprav jsou i poměrně rozsáhlé stavební a zemní práce mimo samotnou kašnu. K technologické šachtě bude položeno nové potrubí a čeká ji úprava, aby vyhovovala nárokům pro umístění moderní technologie. Součástí prací je rovněž výměna části nevyhovující kanalizační přípojky. To vše je podle zástupců magistrátu důvodem, proč bude staveniště poměrně rozsáhlé.

Během výstavby Prioru na pět let z místa zmizela

Restaurátorský zásah bude spočívat též v očištění památky a ošetření zvětralých míst kamene. „Dále budou chemickými a mechanickými postupy odstraněny tmavé krusty a uhličitanové povlaky. Po konsolidaci povrchu dojde k revizi spárování, doplnění chybějících partií a plastické a barevné retuši,“ shrnula Otiepková.

Celá obnova a úpravy dohromady přijdou na zhruba 2,8 milionu korun bez DPH, přispěje na ně Olomoucký kraj a také ministerstvo kultury.

Dominantou kašny z roku 1727 je socha, která je dílem sochaře Filipa Sattlera – Merkur držící v pravici hlasatelskou berlu, jeden ze svých atributů. Vertikální pojetí postavy s rozevlátou drapérií se blíží tvorbě předního představitele římského vrcholného baroka Gianlorenza Berniniho.

Stejně jako kašna Tritonů či Herkulova kašna byla i ta Merkurova v minulosti přesunuta, byť jen nepatrně.

„V roce 1977 došlo k rozebrání kvůli výstavbě obchodního domu Prior. Po jeho dokončení byla kašna v roce 1982 znovu instalována, ale s mírným posunem a jinou orientací směrem do ulice 28. října, aby nepřekážela dopravnímu provozu,“ nastínil mluvčí magistrátu Jan Horejš.

