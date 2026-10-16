Olomouc bude hostit festival Olmützer Kulturtage,cílí na česko-německou historii

Česko-německé historické vztahy, hledání kořenů a utváření osobní identity budou hlavními tématy letošního festivalu Olmützer Kulturtage. Program nabídne autorská čtení, besedy, přednášky, výstavy, filmové projekce i vzdělávací akce pro studenty. Součástí bude také výlet po stopách česko-německého soužití v Odrách a historická procházka centrem Olomouce. Festival se uskuteční od 19. do 25. října, sdělila ČTK mluvčí pořádající Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) Michaela Heloňová.
"Německá stopa je v paměti, kultuře, architektuře i tváři našeho regionu dodnes hluboce otisknuta. Nechceme, aby se na naši společnou česko-německou historii a kořeny zapomínalo. Každý ročník festivalu proto staví mosty mezi minulostí a přítomností. Letos se zaměřujeme na to, co utváří naši identitu a pocit domova, ať už jde o vzpomínky pamětníků, historické návraty vysídlenců nebo sdílenou literaturu," uvedl ředitel festivalu Michal Urban.
Přehlídka začne příští týden v pondělí v Červeném kostele slavnostním zahájením a prezentací knihy Sandry Kreisslové Návraty do ne/známého domova. Publikace se věnuje takzvanému Heimat-turismu, tedy cestám německých vysídlenců do míst spojených s jejich rodinnou historií. Ve stejný den začne v Galerii Biblio výstava Kapky na kameni, která prostřednictvím ilustrací představí osudy 50 českých a slovenských žen. Potrvá do konce prosince.
Jedním z vrcholů festivalu bude autorské čtení úspěšné německé autorky Ronyy Othmannové. Ta ve své povídce zachytila dojmy z měsíčního rezidenčního pobytu v Olomouci. Text vznikl pro projekt Minout Prahu, iniciovaný v souvislosti s českým hostováním na Frankfurtském knižním veletrhu. Česko-německým vztahům se bude věnovat také uvedení knihy Moje cesta k našim Němcům 2 za účasti editora Wolfganga Schwarze a novináře Pavla Poláka. Další program zahrnuje cestopisnou přednášku Pavly Apostolaki o rakouské Solné komoře a lázeňském městě Bad Ischl, projekci filmu Hannah Arendt, německý hospodský kvíz a stand-upová vystoupení.
Součástí festivalu je také dopolední program pro žáky a studenty olomouckých škol. Připraven je česko-německý kabaret souboru Das Thema, detektivní rolová hra Skriptorium ve VKOL a beseda s pamětnicí Marií Abrahámovou, která se narodila v roce 1943 v nacistické věznici v Berlíně. "Chceme mladé generaci zprostředkovat důležitou česko-německou historii ne jako suchá data z učebnic, ale skrze živé lidské příběhy a osobní setkání," doplnila programová ředitelka Miroslava Dvorská.
Festival pořádá VKOL ve spolupráci s Goethe-Institutem a Univerzitou Palackého v Olomouci. Hlavním dějištěm bude Červený kostel. Podrobný program je na webu knihovny.