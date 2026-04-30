Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s veřejnou debatou a představí organizace působící v oblasti LGBT+ témat. Jarmark nabídne debatu, autorská čtení, tvůrčí aktivity, divadelní představení i večerní open stage. Součástí bude relaxační zóna v komunitním prostoru Oáza. Akce se uskuteční na Dolním náměstí, sdělili ČTK zástupci pořádajícího Kulturního domu nacucky!
"Díky duhové vlajce nad domem nás lidé už delší dobu vnímají jako otevřené a bezpečné místo. Jarmark pro nás představuje veřejné vyjádření podpory LGBT+ lidem v regionu i jejich každodenním zkušenostem," uvedla spoluorganizátorka akce Kristýna Doubravová z EDU nacucky!.
Na programu se podílí také komunitní prostor Oáza, který se v Olomouci věnuje podpoře duševního zdraví LGBT+ lidí. "Chceme ukázat, že LGBT+ lidé jsou běžnou součástí společnosti i v našem regionu. Duhový jarmark vnímáme jako jednu z aktivit, které přispívají k otevřenému a respektujícímu prostředí," uvedl zakladatel Oázy Olomouc Alois Přibyl.
Součástí programu bude například autorské čtení z knihy Jura a lama, jedné z prvních českých dětských knih tematizujících rodinu se dvěma mámami od spisovatelky Markéty Pilátové spojené s kreativním workshopem, divadelní představení Návrat do Remeše (přes Olomouc) v podání Divadla nacucky! nebo večerní open stage zahrnující autorské čtení & slam v Café nacucky!.
Součástí programu bude debata s osobnostmi, která poskytne pohled na témata jako manželství pro všechny, život trans osob, reprodukční práva nebo postavení LGBT+ Romů a Romek. Účast přislíbil například Viktor Heumann za Transparent, Lucia Zachariášová za JsmeFér nebo David Tišer z AraArt.
Akci pořádá Kulturní dům nacucky! na Dolním náměstí spojující pod jednou střechou kavárnu, divadlo, galerii a edukační platformu. Zaměřuje se na otevřenou diskusi a kvalitní umění. Cílí přitom na všechny věkové skupiny se zájmem o současné umění, reflexi aktuálního dění a společenský dialog.