Olomouc čeká Divadelní Flora, během deseti dnů nabídne 60 událostí

Do Olomouce se chystají divadelní soubory z Česka i zahraničí, které se od pátku do příští neděle představí na jedné z největších divadelních přehlídek v ČR. Multižánrový festival Divadelní Flora nabídne asi 60 akcí, mezi nimi činoherní i taneční inscenace, hudební divadlo, rodinná představení, koncerty či desítky besed. Do Olomouce dorazí umělci z devíti zemí, letošní ročník ponese motto Solidarita a je věnován památce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, řekli ČTK organizátoři festivalu.
Samotný festival připravují organizátoři celý rok. "Snažíme se, aby byl program Divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší, ale zásadním kritériem pro náš výběr je ročníkové motto, které je dramatickým svorníkem. Je pro nás důležité také to, aby mezi sebou komunikovaly - je-li to, částečně i jednotlivé inscenace. Myslím, že mix je letos opravdu pestrý, povedlo se reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše dramaturgická doména - budeme tady mít umělce z Německa, Rakouska i ze Švýcarska," řekl dnes ČTK ředitel festivalu Petr Nerušil.
Festival letos nabídne deset zahraničních produkcí. Svou tvorbu bude v Olomouci prezentovat například Maxim Gorki Theater Berlin, švýcarská scéna Bühnen Bern nebo německý soubor Schauspielhaus Bochum, který obstará se svou inscenací Jak udělat deal od nizozemského režiséra Waltera Barta sobotní oficiální zahájení festivalu. "Titul měl na jejich domovské scéně světovou premiéru teprve před čtyřmi týdny," vyzdvihnul Nerušil.
Českou činohru zastoupí pražské Divadlo Na zábradlí, Dejvické divadlo, Divadlo v Dlouhé nebo Činoherní studio Ústí nad Labem i olomoucké soubory. "Flora v posledních letech nabízela prostor dvěma výrazným režijním osobnostem, jejichž tvorbou se potřeba solidarity prolíná jako ústřední téma - Ivanu Burajovi a Michalu Hábovi. Na programu 29. Divadelní Flory proto nechybí inscenace Zlaté město a Oidipus Utopia - ambiciózní projekty, s nimiž oba razantně vstoupili do první sezony v nových rolích uměleckých šéfů – v pražském Divadle v Dlouhé a ústeckém Činoherním studiu. Oba tituly budou k vidění na jevišti Moravského divadla," uvedla mluvčí přehlídky Daniela Hekelová.
Flora nabídne také taneční program. Diváci se mohou těšit například na působivou performanci Dance Is Not for Us inspirovanou historií Bejrútu v podání libanonského tvůrce Omara Rajeha. "Na Floře vystoupí také britský tanečník Adam Russell-Jones, který žije dlouhodobě v Německu," doplnil Nerušil. Na festivalu vystoupí také oceňovaná česká tanečnice Tereza Ondrová. Přehlídku otevře v pátek rakouská choreografka Doris Uhlichová, která vystoupí v duetu s bývalou primabalerínou Susanne Kirnbauerovou.