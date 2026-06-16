Olomouc čeká od čtvrtka rekordní pouliční festival, zamíří na něj tisíce lidí

Autor: ČTK
  8:50aktualizováno  9:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Centrum Olomouce se od čtvrtka do soboty promění v jedno velké živé pódium, zdejší ulice obsadí téměř tři stovky kapel, tanečníků a dalších umělců. Sjedou se sem na šestý ročník největšího pouličního festivalu v Česku s názvem Olomouc (o)žije. Přehlídku letos otevře vystoupení bubenické formace Jumping Drums, akce je naplánována v 17:00 na Horním náměstí, řekl ČTK organizátor festivalu Štěpán Havran. Organizátoři čekají letos rekordní ročník s návštěvností kolem 30.000 lidí.

První festivalový den nabídne mimo jiné také karaoke show s projektem Game of Life či vystoupení žongléra Michala Třísky a kouzelníka Adama Kotinského před Moravským divadlem. "Páteční program zahájí v 16:00 velká taneční show na Horním náměstí před radnicí. Představí se zde desítky tanečníků, mezi nimiž nebude chybět mistr republiky a účastník StarDance Robin Ondráček. Během dne město rozezní a roztančí přes sto kapel a vystupujících," uvedl Havran.

Sobota začne tradiční festivalovou snídaní od 9:00 před radnicí na Horním náměstí. "Odpolední program odstartuje ve 14:00 Bubenická škola Ivo Batouška, která bubenickým rytmem opět probudí celé centrum. Připraveny jsou také bohaté DJs zóny na Blažejském náměstí, v Baru Zahrada a před klubem Varna," doplnil pořadatel akce. Během dne vystoupí řada známých jmen a formací, mezi nimiž jsou D.U.Bmusic, Petr Janda mladší, Jiří Drtil, Líná neděle či Moře kuřat. Hudební program nabídne také Mahler stage, která vyroste z boku radnice. "Celý sobotní večer pak vyvrcholí velkolepým finále - od 21:00 na hlavní stage před radnicí vystoupí společně KJ Sax a Brass Avenue," dodal Havran.

Letošní ročník festivalu se rozšířil také o program pro nejmenší návštěvníky. V Čechových sadech ve spolupráci s partnerským festivalem Sportáček se v sobotu představí desítky sportovních klubů, další program najdou rodiny s dětmi v Galerii Moritz i v Letním kině. Pořadatelé pro návštěvníky připravili také dvě afterparty, páteční se bude konat v klubu Varna a sobotní v areálu letního kina.

Přehlídka s sebou nese i dopravní omezení - v sobotu bude od 14:00 uzavřeno centrum města pro automobilovou i tramvajovou dopravu. Jako náhrada budou posíleny autobusové spoje jedoucí přes tržnici. V pátek se uzavírky týkají pouze užšího centra, tramvajová doprava bude fungovat bez omezení. Noční klid je v celém centru po dobu konání akce posunut do 02:00. Kompletní program akce najdou zájemci na stránkách festivalu.

Festival s šestiletou tradicí využívá model pouliční kultury, kdy umělci vystupují bez nároku na honorář a návštěvníci jim přispívají dobrovolně do klobouku nebo prostřednictvím QR kódů. Vstup na festival zůstává zdarma. Podle organizátorů právě tento princip vytváří bezprostřední kontakt mezi publikem a účinkujícími a přispívá k mimořádné atmosféře akce.

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