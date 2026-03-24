„K nahlášené destrukci objektu vyjely naše jednotky v 17:30. Na místě bylo zjištěno propadnutí stropních podhledových konstrukcí. V době události se v objektu nacházely tři osoby, vše se naštěstí obešlo bez zranění,“ popsal mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.
Podle zveřejněných fotografií se zhroutila část stropu v koupelně, suť zasáhla mimo jiné vanu a doslova ji zasypala. Zasažen byl podle Běhala zčásti rovněž obývací pokoj. Příčinou byl zřejmě špatný technický stav konstrukce.
„Na základě rozhodnutí statika byla bytová jednotka vyloučena z užívání a ve spolupráci s městským úřadem se řeší náhradní bydlení pro evakuované obyvatele,“ doplnil mluvčí hasičů s tím, že způsobená škoda zatím nebyla vyčíslena.
Statik zkontroloval stav budovy patřící soukromému majiteli a neobjevil žádné kritické závady, které by vyžadovaly evakuaci dalších obyvatel.
Pomoc města nakonec zatím nebyla potřeba. „Majitel domu poskytl dotčeným lidem náhradní ubytování v jiném bytě ve stejném domě,“ nastínil Pavel Konečný z oddělení komunikace a marketingu magistrátu.
Policie se podle své olomoucké mluvčí Ivany Skoupilové událostí nezabývá.