Olomouc chystá maraton ve čtení bible, zapojí se do něj i Romové

Olomoučané se budou moci příští týden v pondělí zapojit do 24hodinového maratonu čtení z bible. Akce se každoročně účastní kolem 200 až 300 lidí všech věkových kategorií. Úryvky z bible postupně čtou školáci, studenti, sportovci i zástupci spolků. Letos pořadatelé přizvali i zástupce romské komunity. Bibli budou zájemci číst v kapli svatého Jeronýma v olomoucké radnici. Dlouholetá tradice je součástí projektu Paschalia Olomucensia, sdělila ČTK za organizátory projektu Kristina Mejias.
Akce začne v pondělí v 17:00, úryvky z bible budou zájemci číst do úterních 17:00. "Spektrum předčítajících je velmi bohaté, každý čas dává prostor jiné věkové skupině, Například v úterý dopoledne zde máme děti ze Základní školy svaté Voršily, občas chodívávají také z Církevního gymnázia Německého řádu. Přes den nechybějí také senioři, chodí také rodiny s dětmi či lidé všech profesí," řekla dnes ČTK koordinátorka akce Marcela Anežka Kořenková.
Pořadatelům se daří každoročně pokrývat i náročnější časy po půlnoci nebo v časných ranních hodinách. Čtení v této době většinou obstarávají studenti či sportovci. Mnoho lidí se akce účastní pravidelně. Podle pořadatelů se zájemci mohou stále přihlásit na stránkách projektu.
Pořadatelé chtějí ukázat, že bible je dostupná každému. "Proto každoročně zveme nějakou skupinu, která čtení uchopí určitým způsobem. V předešlých letech jsme ji například četli v původních jazycích jako je hebrejština, aramejština, staroslovenština, poté jsme ji četli ve všech světových jazycích či ve znakové řeči. Minule jsme tam měli zástupce, kteří pečují o mentálně postižené," doplnila Kořenková.
Letos budou poprvé na akci číst z bible zástupci romské komunity. Chybět nebudou zástupci Muzea romské kultury z Brna, vystoupí také romská skupina Triangl Band, ale i desítky romských dětí, které se postarají o hudební a taneční začátek akce. "V letošním ročníku chceme zvláště povzbudit k zapojení také romskou komunitu, aby byla přirozenou součástí této společné zkušenosti. Současně si připomeneme páté výročí úmrtí katolického kněze, poutníka a básníka, pátera Františka Lízny, který přijal romské občanství," uvedl za organizátory Josef Kořenek.
Podle pořadatelů je Olomouc jediným městem v Česku, kde se maraton čtení z bible koná pravidelně. Letos jde o 14. ročník a tradice nebyla přerušena ani v době pandemie koronaviru, tehdy se čtení uskutečnilo prostřednictvím nahraných videozáznamů.
Čtení bible je součástí projektu Paschalia Olomucensia. Přehlídka připomíná Olomoučanům nejdůležitější křesťanské svátky kulturními akcemi. Letos je mezi nimi například výstava Velikonoční cesta naděje, která je umístěna ve výlohách obchodů v centru města.