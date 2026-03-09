Město zavede vyšší daň pro domy, kde jsou squaty. Tlačí tak na majitele

Autor: zun
  16:52aktualizováno  16:52
Olomoučtí zastupitelé podnikli první krok k tomu, aby přiměli k nápravě majitele dvou domů, kde vznikly squaty. Největší problém je s vilou v Blanické ulici mezi bytovou zástavbou městské části Nové Hodolany, kterou obývají lidé bez domova a uživatelé drog. Protože vlastník se k nápravě situace nemá a prodej odmítl, přikročilo město ke zvýšení místního koeficientu na nejvyšší hodnotu.
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem
Proces, který zahájí vydání opatření obecné povahy, odhlasovali zastupitelé jednomyslně, finální schválení může přijít v červnu po uplynutí povinné ohlašovací lhůty. Kolik město potenciálně získá peněz, není jasné.

„Jsme zde ve sféře daně z nemovitostí, kterou u nás nevybírají obce jako třeba na Slovensku, ale samosprávám plyne prostřednictvím finančních úřadů a vztahuje se k ní mlčenlivost. Rozhodně nám nikdo nesdělí, jak vypadá daňové přiznání daného pána,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

„Přístup majitele je strašně komplikovaný, chceme ho tímto přinutit k dialogu a akci,“ dodala primátorka Miroslava Ferancová (ANO) ke zvýšení místního koeficientu pro vymezené nemovité věci na nejvyšší hodnotu pět.

Vila je opuštěná několik let, postupem času v ní začali přebývat lidé bez domova a narkomani. Dopady na okolí jsou značné.

„Požáry, nesnesitelný zápach linoucí se z vily a trvalá existence problematických osob vede k pocitu nebezpečí nejen majitelů okolních domů, ale všech kolemjdoucích,“ shrnul pro iDNES.cz za sousedy předseda komise městské části Nové Hodolany Svatopluk Binder (ANO). Sám bydlí v blízkém okolí.

Majiteli vily hrůzy hrozí vyšší daň. Olomouc ho tím chce dotlačit k nápravě

Lidé ve vile poblíž rušné Masarykovy třídy spojující nádraží s centrem nahromadili nebezpečný odpad, zejména použité jehly, ruší okolí a problém je i s hygienickými a zdravotními riziky. Použité injekční stříkačky byly odhazovány mimo jiné do areálu Mateřské školky Blanická.

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Druhým případem je nemovitost v ulici Na Vlčinci v místní části Černovír. Tam navrhuje město nižší koeficient 3,5, jelikož vlastník chce objekt zbořit a má tam stavební záměr.

Místním koeficientem se násobí základní sazba daně stanovená zákonem, v Olomouci je nyní na hodnotě dva.

Nová stálá expozice neziskové organizace Centrum studií genocid Terezín přiblíží zločiny proti lidskosti 20. století.

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Ústeckého kraje vymění v letošním a příštím roce 27 sanitek.

