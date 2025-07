Jedno z aut, které si v Olomouci vyhlédl zloděj stojící za sérií více než čtyřiceti vloupání do zaparkovaných vozů. | foto: Policie ČR

„Obviněný pro svoji trestnou činnost využíval nočních a brzkých ranních hodin, přičemž si vybíral zaparkované vozy v různých částech Olomouce. Od 26. června do 16. července násilím po rozbití skleněné výplně oken dveří vnikl do celkem 42 aut, z nichž bral vše, co v nich našel,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

„Jednalo se převážně o tašky, peněženky, platební karty, mobilní telefony a finanční hotovost. Dokonce se někdy spokojil jen s nabíjecím kabelem, pečivem nebo energetickými nápoji. V jednom případě si pak z vozu odnesl airsoftovou pistoli,“ dodala.

Muž pocházející z Brněnska ukradl věci v celkové hodnotě téměř 130 tisíc korun, zhruba na dvojnásobek je vyčíslena škoda na poničených autech. Na obvyklou taktiku rychlé akce a úniku přitom leckdy důraz nekladl, například v noci na úterý 8. července se v ulicích Bacherova, Pionýrská, Wolkerova a Janského postupně vloupal hned do pěti vozů.

„Kriminalisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Díky tomu se jim podařilo vytipovat konkrétní osobu, jež měla mít sérii vloupání na svědomí,“ nastínila průběh vyšetřování Skoupilová.

Muže, který už byl v minulosti několikrát odsouzen za majetkovou trestnou činnost, následně policisté se souhlasem státního zástupce zadrželi v Prostějově. O víkendu byl obviněn z krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu hrozí v krajním případě až pět let vězení.