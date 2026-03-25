Chceme Havlíka ve funkci. Odbory se v kauze defibrilátorů postavily za ředitele

O stanovisku odborů ve středu informoval předseda místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR FN Olomouc a Lékařské fakulty UP Martin Pejzl.
Policie případ prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se týká stovek pacientů. Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z loňského prosince. Zaměřeno je na možné nesrovnalosti ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD.
Jde o malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu.
Nemocnice od začátku odmítá, že by voperované přístroje ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení implantovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.
Ministerstvo zdravotnictví v polovině března kvůli operacím pacientů s přístroji ICD ve FN Olomouc podalo trestní oznámení. Důkazy podle ministerstva ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů.
„Respektujeme rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o podání trestního oznámení a současně podporujeme výzvu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby všichni, tedy veřejnost, zaměstnanci a zúčastnění, počkali na výsledky vyšetřování Policie ČR,“ stojí v nynějším vyjádření odborů.
To podepsali zástupci místních organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Profesní a odborové unie zdravotních pracovníků, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a Odborové organizace Pro Libertate – FN Olomouc.
Odbory: Odchod ředitele může ohrozit péči
Odboráři podle svých slov odmítají předčasné závěry a mediální tlak na personální změny před dokončením vyšetřování.
„Máme za to, že jakékoli ukvapené kroky před zveřejněním výsledků šetření Policie ČR by mohly negativně ovlivnit objektivitu vyšetřování a stabilitu nemocnice,“ uvedli.
Odboráři podporují setrvání Havlíka ve funkci ředitele FN Olomouc do uzavření policejního vyšetřování.
„Pod jeho vedením nemocnice dosáhla významného rozvoje a stability,“ uvedli s tím, že odchod Havlíka mohl narušit chod nemocnice a ohrozit péči o pacienty.
FN Olomouc, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví, má 70 pracovišť. Předloni disponovala 1 229 lůžky a na konci roku 2024 evidovala 4 243 zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří více než milion pacientů. Lékaři zde ročně provedou přibližně 34 tisíc operací.