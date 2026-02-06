Šetří srdce i tělo. Olomoucká nemocnice využívá při operacích bypassu robota

Autor: stk
  17:22aktualizováno  17:22
Olomoucká fakultní nemocnice zavedla jako první na Moravě do běžné klinické praxe kardiochirurgické operace, takzvané bypassy, při nichž lékaři využívají robotický systém. Jde o moderní způsob léčby zúžených srdečních tepen, který kombinuje novou špičkovou technologii s osvědčenými klasickými principy.
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický systém, který chirurgové kombinují s osvědčenými klasickými principy. (únor 2026) | foto: Michaela Glücková

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
9 fotografií

Robotický systém zobrazuje operační pole ve vysokém trojrozměrném rozlišení a také umožňuje ovládat velmi jemné nástroje s přesností, jaké lidská ruka není schopna.

Díky tomu lze levou prsní tepnu, která slouží jako nejkvalitnější „přemostění“ zúžené srdeční tepny, uvolnit šetrně přes několik drobných vstupů mezi žebry, bez nutnosti otevření hrudníku. Samotné našití bypassu je následně provedeno malým řezem na levé straně hrudníku, a to na bijícím srdci.

„Laicky řečeno, pacientovi neotevíráme celý hrudník a nezasahujeme více, než je nutné. Spojujeme dlouhodobě nejspolehlivější typ bypassu s moderní technologií, jež nám umožňuje pracovat přesněji a šetrněji,“ vysvětlil přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Martin Šimek.

Jako na špičkové klinice. Náhradu kloubů v Prostějově usnadňují precizní roboti

Podle něj má tento přístup velký přínos zejména v pooperačním období. „Pacienti obvykle pociťují menší bolest, rychleji se rozcvičí a mohou se dříve vrátit k běžným denním aktivitám,“ popsal.

Klinika chce robotický program dále rozvíjet

Roboticky asistovaná revaskularizace myokardu se v posledních letech stává standardem ve vybraných specializovaných centrech v Evropě i USA, zejména u pacientů s postižením přední mezikomorové větve levé věnčité tepny.

Výsledky těchto zákroků jsou z dlouhodobého hlediska srovnatelné s klasickou operací, přičemž rekonvalescence bývá pro pacienty výrazně příznivější. V České republice je však tato metoda zatím dostupná jen na několika málo pracovištích.

U robotické operace nevadí, když se vám třesou ruce, líčí chirurg

Zařazením metody odborně označované jako RA-MIDCAB se olomoucká fakultní nemocnice nyní řadí mezi tři tuzemská centra, jež robotický systém v kardiochirurgii aktivně využívají, a zároveň se stala prvním pracovištěm na Moravě, jež tuto technologii zavedlo do běžné klinické praxe.

„Robotická chirurgie věnčitých tepen je dynamicky se rozvíjející oblast kardiochirurgie, u které lze očekávat další rozšíření indikací i širší dostupnost této technologie ve specializovaných centrech,“ podotkl lékař kliniky Dominik Šabacký.

Do budoucna chce klinika robotický program dále rozvíjet. „V roce 2026 plánujeme rozšířit portfolio robotických výkonů také o operace srdečních chlopní a výkony u fibrilace síní, aby naši pacienti nemuseli za nejmodernější péčí cestovat do zahraničí,“ nastínil Šimek.

16. dubna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu

Pohled na hokejový stadion v Miláně skrz olympijské kruhy.

Vyzkoušejte si, jak dobře znáte české úspěchy na zimních olympijských hrách od roku 1994. Připravili jsme kvíz, který prověří vaši paměť, sportovní přehled i znalosti okamžiků, jež psaly historii...

6. února 2026

Vila Stiassni v Brně zahájí rok květinami, letní výstava přiblíží drama emigrace

ilustrační snímek

Letošní sezonu v brněnské vile Stiassni zahajuje výstava květinových aranžmá. Nese název Květiny: zážitek smyslů a trvá ode dneška do pondělí 16. února. V...

6. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede premiéru hry Každou první středu

ilustrační snímek

První letošní premiérou v Klicperově divadle v Hradci Králové bude inscenace "Každou první středu" v režii uměleckého šéfa divadla Pavla Kheka. Představí se...

6. února 2026  16:06,  aktualizováno  16:06

Žena v bytě zanedbávala 45 koček. Inspektorku při kontrole kopla do hlavy

Žena v Brně chovala v bytě 45 koček ve spatných podmínkách. (6. února 2026)

Inspektorky krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj odhalily množírnu koček v městském bytě v brněnské části Vinohrady. Při kontrole zjistily, že 45 koček žije ve zcela nevhodných...

6. února 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šetří srdce i tělo. Olomoucká nemocnice využívá při operacích bypassu robota

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...

Olomoucká fakultní nemocnice zavedla jako první na Moravě do běžné klinické praxe kardiochirurgické operace, takzvané bypassy, při nichž lékaři využívají robotický systém. Jde o moderní způsob léčby...

6. února 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Výměnné programy studentů nemají být levná cestovka, říká nový europoslanec Staněk

Pohled do nové olomoucké regionální kanceláře europoslance Antonína Staňka...

Do Evropského parlamentu se dostal až po loňských sněmovních volbách jako druhý náhradník za Filipa Turka (Motoristé sobě), nyní někdejší primátor Olomouce a ministr kultury Antonín Staněk otevřel v...

6. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

OBRAZEM: Nerušit! Tady spí netopýři. Jejich sčítači stráví v jeskyních celé dny

Jeskyně v Moravském krasu

Jeskyně Moravského krasu slouží jako zimoviště zhruba 10 tisícům netopýrů. V lednu a únoru je odborníci a vědci počítají a sledují změny oproti předchozím rokům. Na konci prvního únorového týdne se...

6. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ostrava připomene výročí narození Mozarta. Génia uctí koncerty, balet i árie

Vynikající klavírista Lukáš Klánský už natočil Mozartovy koncerty pro Českou...

Šestnáct hlavních sonát pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta zahrají v Ostravě houslistka Marie Magdalena Fuxová a klavírista Lukáš Klánský. Série čtyř komorních koncertů bude oslavou...

6. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Hradecký kraj plánuje změny v bydžovské nemocnici, mohly by se dotknout interny

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj plánuje změny v novobydžovské nemocnici, která spadá pod krajskou Oblastní nemocnici Jičín. Lůžka interního oddělení by se mohla přeměnit...

6. února 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:12,  aktualizováno  16:34

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Samořiditelná Tesla míří do Prahy a Brna. Veřejnost se může svézt v reálném provozu

Tesla Cybertruck

Zájemci o moderní technologie mají v Česku jedinečnou příležitost. Automobilka Tesla od pondělí zpřístupní veřejnosti ukázkové jízdy s technologií Full Self-Driving (FSD), tedy se systémem, který má...

6. února 2026  16:31

Premiér Babiš jednal s vedením Aera o příležitostech prodeje skyfoxů

PremiĂ©r BabiĹˇ jednal s vedenĂ­m Aera o pĹ™Ă­leĹľitostech prodeje skyfoxĹŻ

Premiér Andrej Babiš (ANO) při dnešní návštěvě Aera Vodochody jednal s vedením společnosti o příležitostech prodeje letounů L-39 Skyfox, informoval ČTK mluvčí...

6. února 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.