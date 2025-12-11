Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Policejní zásah byl součástí zajišťování důkazů v případu, který dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce, uvedl server Seznam Zprávy. Nemocnice je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji.
„Můžeme potvrdit, že odbor hospodářské kriminality dnes v rámci trestního řízení zasahoval ve FN Olomouc,“ řekl serveru policejní mluvčí Libor Hejtman.
Právo na poskytování informací si vyhradil evropský pověřený žalobce. „Ano, zahájili jsme trestní řízení pro podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie,“ cituje web Pavla Pukovce z Úřadu evropského veřejného žalobce. Podle Pukovce je případ v raném stádiu.
|
Opilý pacient řádil na urgentu, nemocnice podala trestní oznámení
Seznam Zprávy s odkazem na několik důvěryhodných zdrojů uvedly, že detektivové zacílili na 1. interní kliniku – kardiologickou. Server připomněl, že na této klinice se na začátku letošního roku odehrála personální obměna, při které dlouholeté vedení kliniky skončilo. Její současní zaměstnanci se ve čtvrtek dozvěděli, že policie prověřuje především operace kardiostimulátorů, a to za uplynulých deset let.
Že se policejní zásah dotýká jen jedné z klinik, podle serveru nepřímo potvrdil mluvčí nemocnice Adam Fritscher. „V současné době probíhá prověřování okolností klinické studie, která byla ve FN Olomouc realizována. Policie si ve čtvrtek vyzvedla materiály potřebné pro další šetření, v tomto jí poskytujeme plnou součinnost. Více informacemi k probíhajícímu prověřování nedisponujeme,“ řekl Fritscher.