Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Autor: stk
  6:02
Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých sladidel, případně také přemnožení bakterií ve střevech. To vše jen z dechu.

Strašák jménem laktóza je vlastně disacharid označovaný také jako mléčný cukr, který tvoří podle druhu dvě až osm procent pevných látek v mléce. Její intolerance způsobuje například křeče či průjmy. | foto: Profimedia.cz

„Vyšetření je jednoduché – po vypití roztoku testované látky pacient pouze v pravidelných intervalech fouká do přístroje. Sledujeme tak množství vodíku ve vydechovaném vzduchu, které nám hodně napoví o tom, co se ve střevech děje,“ vysvětlila primářka oddělení alergologie a klinické imunologie Beáta Hutyrová.

Vyšetření může lidem vysvětlit příčinu zdravotních problémů, jako jsou opakující se bolesti břicha nebo jiné nepříjemné zažívací potíže, například nafouknutá střeva. Kdo si však není jistý, z čeho problémy pramení, měl by nejprve podstoupit vyšetření u praktického lékaře a případně gastroenterologa.

„Pokud by bylo vysloveno podezření na potravinovou alergii nebo intoleranci, pak je potřeba se objednat nejprve k vyšetření naším lékařem, který na základě anamnézy a laboratorních výsledků rozhodne, jestli by tento test byl přínosný, nebo ne,“ uvádí nemocnice na svém webu.

Potravinová intolerance umí znepříjemnit život. Jak ji poznat a léčit?

Test trvá přibližně dvě až tři hodiny a jak už popis napovídá, je zcela bezbolestný. Před vyšetřením je nicméně potřeba krátká příprava – držet speciální dietu a přijít nalačno. V jeden den je možné provést test pouze s jedním cukerným roztokem, tedy pouze na jeden druh intolerance.

Dechový test není hrazen pojišťovnou, pacienta přijde na tisíc korun. Zájemci se mohou objednat se žádankou od lékaře na ambulanci zmíněného oddělení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Roboti v Ostravě splňují parametry 21. století, rehabilitace tam umí zázraky

Větší komfort a špičkové technologie nabízejí pracovníci Fakultní nemocnice Ostrava v zrekonstruované klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Pro rozšíření prostor využilo vedení nemocnice...

28. září 2025  6:32

Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých...

28. září 2025  6:02

Krupská pískoviště nově kryjí sítě

Pískoviště, která se nacházejí na dětských hřištích v Krupce na Teplicku, jsou nově zakrývána sítěmi. Jejich účelem je podle radnice udržet písek čistý a bezpečný pro nejmenší návštěvníky.

28. září 2025  5:59

V H. Králové začne divadelní festival Čekání na Václava, nabídne 15 představení

Představením Švestka Divadla Járy Cimrmana dnes odpoledne v Klicperově divadle v Hradci Králové začne festival Čekání na Václava. Hradecké divadlo jím od roku...

28. září 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při nehodě u Českého Krumlova zemřel dnes večer chodec

Na silnici 34 mezi Českým Krumlovem a obcí Přísečná zemřel v sobotu večer pětašedesátiletý muž. Srazilo ho osobní auto s devatenáctiletým řidičem. Informoval o...

28. září 2025,  aktualizováno 

Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou sv. Václava, patrona české země

Lidé v Česku si dnes připomenou svatého Václava, národního světce a patrona. Do Staré Boleslavi u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků, aby ho...

28. září 2025,  aktualizováno 

Seniorka při houbaření ušla mnoho kilometrů, našli ji až na Slovensku

Policisté od pátku pátrali po seniorce, která se odpoledne vypravila na houby do lesa v obci Radějov na Hodonínsku, odkud se ale už nevrátila. Žena při houbaření v hlubokém lese zabloudila, přičemž...

27. září 2025  15:22,  aktualizováno  22:56

O zaniklé obci Fukov se rozpovídalo 20 pamětníků, nejstaršímu je 97 let

Příběhy o zaniklé obci Fukov ve Šluknovském výběžku sdílelo 20 pamětníků. Nejstaršímu je 97 let. Dnes je mezi pozůstatky domů či kostela převyprávěli studenti...

27. září 2025  20:30,  aktualizováno  20:30

Příjezdem relikvie sv. Václava do S.Boleslavi začala Národní svatováclavská pouť

Příjezdem relikvie svatého Václava do baziliky nesoucí jeho jméno začala dnes vpodvečer ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. V doprovodu Hradní...

27. září 2025  20:05,  aktualizováno  20:05


EXTERNÍ E-MAIL
Dnes i přes nepříliš pěkné počasí bylo možno vidět na Vltavě jednak přívoz, rybáře ale i lodě a to vše u náplavek a železničního mostu.
Karel Bogner

vydáno 27. září 2025  21:29

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....


EXTERNÍ E-MAIL
34. Svatováclavská pouť na Proseku – 27.-28.9.2025

vydáno 27. září 2025  21:27

Loučeň

Podzim u studánky Dobrá voda na Loučeni. Na místo chodil hudební génius Bedřich Smetana.

vydáno 27. září 2025  21:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.