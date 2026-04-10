Bude zasahovat na naše pozemky, vadí sousedům plánovaná čtvrť u nákupního centra

Autor: ČTK, stk
  13:12
Majitelé několika bytů v domě sousedícím s nákupním centrem Galerie Šantovka v Olomouci se odvolali proti rozhodnutí magistrátu, který schválil změnu projektu rozšíření obchodního komplexu. Autoři odvolání tvrdí, že změna tohoto investičního záměru je v rozporu se zákonem, zasahuje do jejich práv a může mít negativní dopady na okolí.
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka. | foto: Redstone

Magistrát schválil změnu projektu rozšíření nákupního centra Galerie Šantovka v sousedství historického centra na začátku letošního roku. Místo původně plánované přístavby k obchodnímu komplexu nyní plány developerské společnosti Redstone počítají se stavbou několika budov s obchody, restauracemi, byty, multifunkčním sálem a také hotelem či kancelářskými prostorami.

Díky schválené úpravě územního rozhodnutí může firma pokračovat v přípravě této několikamiliardové investice a vyřizovat stavební povolení. Obyvatelé domu v sousední Šantově ulici ale v odvolání namítli, že chystaná stavba neoprávněně zasahuje na jejich soukromé pozemky.

Upozornili například na přesahy konstrukcí a stavebních prvků mimo vymezené území stavby či nedodržení zákonných odstupů mezi stavbami. Změna projektu podle autorů odvolání zvýšila výšku i objem budov a přiblížila je k okolní zástavbě. Upozornili rovněž, že úprava záměru měla být projednána v novém územním řízení.

Podle zákona se nyní k odvolání mohou vyjádřit všichni účastníci řízení, tedy včetně developera. „Odvolání vůči rozhodnutí pro projekt Šantovka District jsme obdrželi ve středu prostřednictvím datové schránky a momentálně se seznamujeme s jeho obsahem,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí skupiny Redstone Ivo Vysoudil.

„Naše vyjádření k podaným námitkám samozřejmě připravíme a zašleme v řádné lhůtě příslušnému úřadu. V tuto chvíli nemůžeme jeho obsah předjímat ani hodnotit,“ dodal.

Zástavba má mít 16 700 metrů čtverečních

Galerie Šantovka, jež stojí na místě někdejšího podniku Milo, otevřela v roce 2013. Komplex má prodejní plochu 46 tisíc metrů čtverečních, skupina Redstone se ho už před několika lety rozhodla rozšířit. Původní plány z let 2019 až 2022 měly podobu čtyřpodlažní budovy s desítkami obchodů a zhruba 23 tisíci metry čtverečními pronajímatelných ploch.

Projekt byl podle architekta Roberta Bishopa nakonec upraven podle toho, jak se postupně změnily požadavky budoucích nájemců i nákupní zvyklosti Čechů. V novém rozhodnutí magistrátu byla přístavba nákupního centra zrušena, upravený projekt zahrnuje polyfunkční soubor staveb s bydlením, hotelem, obchody, restauracemi a multifunkčním sálem.

Celkem v něm má být 147 bytů, 200 hotelových pokojů a zhruba 60 obchodních jednotek. Multifunkční sál je projektován s kapacitou 700 sedadel, také je zde navrženo 571 parkovacích míst. Zastavěná plocha zabere přibližně 16 700 metrů čtverečních, užitná přesáhne 106 tisíc metrů.

Nedaleko Galerie Šantovka skupina Redstone buduje též areál Šantovka Living s 12 bytovými domy, plánuje tam i výstavbu kontroverzní výškové budovy Šantovka Tower. Tento projekt úřady řeší samostatně v jiném řízení.

S chystanou stavbou 74 metrů vysoké Šantovky Tower nesouhlasí památkáři a někteří odborníci, kteří argumentují, že by poškodila historické panorama města. Podle společnosti Redstone, za níž stojí podnikatel Richard Morávek, jsou tyto obavy liché. Do sporu se nicméně vložil také ombudsman, který podal žalobu ve veřejném zájmu, což vedlo ke zrušení územního rozhodnutí.

