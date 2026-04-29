Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Lenka Muzikantová
  17:52
Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v budoucnu nabídnout rozlehlá pětipodlažní budova bývalých Hanáckých kasáren v srdci Olomouce, jež se probouzí k životu a díky novému majiteli Richardu Salibovi stojí na prahu velké proměny za stamiliony.

„Je to neskutečně krásná budova, která má svůj genius loci. Z padesáti procent je již obsazená a zbytek se určitě rychle zaplní, o tyto unikátní a rozlehlé prostory je velký zájem,“ pochvaluje si brněnský podnikatel Saliba.

Kasárna se rozkládají na ploše 21 tisíc metrů čtverečních a dalších téměř deset tisíc metrů tvoří střecha. V budově je 450 místností a mimo jiné téměř tisíc oken.

„První patro již využívá Univerzita Palackého, své depozitáře tu má Muzeum umění Olomouc i prostějovské muzeum. Smlouvu již podepsala škola, bude tu fitness a tři až čtyři restaurace. Odhaduji, že do pěti let bude budova kompletně zrekonstruovaná a obsazená,“ přibližuje developer, jenž někdejší armádní kasárna vydražil za 91 milionů korun. Stát kulturní nemovitou památku prodal v dražbě na desátý pokus.

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci, jež se probouzí k životu a díky novému majiteli Richardu Salibovi stojí na prahu velké proměny za stamiliony.
Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci, jež se probouzí k životu a díky novému majiteli Richardu Salibovi stojí na prahu velké proměny za stamiliony.
Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci, jež se probouzí k životu a díky novému majiteli Richardu Salibovi stojí na prahu velké proměny za stamiliony.
Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci, jež se probouzí k životu a díky novému majiteli Richardu Salibovi stojí na prahu velké proměny za stamiliony.
15 fotografií

Čtyřiapadesátiletý Saliba stojí za významnými projekty v Brně, jako je Pasáž Jalta, Palác Padowetz nebo Grandhotel Brno. S rekonstrukcemi podobných památkově chráněných objektů má zkušenosti a podle svých slov přesně věděl, do čeho jde.

„Budovu jsem si byl prohlédnout ještě předtím, než jsem ji vydražil. Podle mne je v krásném stavu a opravit se dá všechno. Beru to jako výzvu,“ zhodnotil muž, který má k Hanáckým kasárnám i osobní vztah.

„Více než deset let jsem bydlel v Olomouci a tímto objektem jsem byl vždycky fascinovaný. Takto rozlehlé a opuštěné nemovitosti vzbuzují spíše odstup, nikdo moc neví, co s nimi. Já chci tuto památku zachránit a současně z ní udělat centrum dění, aby tu lidé rádi trávili svůj čas a rádi se sem vraceli,“ svěřil se.

Divadlo jako první vlaštovka

Kasárna chce opravovat po částech a počáteční investice odhaduje na vyšší desítky milionů korun. Přinést to má mimo jiné třeba i atraktivní výhledy ze zpřístupněné věže nebo prohlídkový okruh po nasvícených štítových zdech v nejvyšším patře kulturní památky, jež jsou celorepublikovým unikátem. Rekonstrukce celého objektu má celkově stát stovky milionů.

„Místo generální rekonstrukce připravujeme dílčí zásahy tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu částečnému zpřístupnění veřejnosti. Snažím se vyhýbat ultra velkým rekonstrukcím, protože pak nastane chaos a nemáte šanci uchránit památku. I když tato nemovitost ožije, její duch zůstane zachovaný,“ slíbil Saliba.

Obří olomoucká kasárna koupil v aukci developer z Brna, finiš byl dramatický

Jako první se promění třetí patro budovy, kde vznikne exkluzivní zázemí pro Divadlo Tramtarie. Počítá se s velkým divadelním sálem, korzem, několika bary i zcela novým přístupovým schodištěm s výtahem.

Do kasáren na třídě 1. máje má divadlo přesídlit po dvou dekádách strávených ve Slovanském domě, kde se divadelníci potýkali s nevyhovujícím zázemím i nedostatečnou kapacitou. V novém domově získají 600 metrů čtverečních prostoru.

„Naše kapesní divadlo obývákového typu má kapacitu 78 míst, přitom výtěžek ze vstupného je pro nás klíčový. Umístění kasáren je exkluzivní, ve skvělé lokalitě. Prostory nám nabízejí velkorysé zázemí pro novou divadelní scénu a sál pro 160 diváků,“ uvedl ředitel divadla Vladislav Kracík.

Tramtarie v současné době odehraje přibližně 27 představení měsíčně a ročně divadlo navštíví kolem 20 tisíc diváků. „Nový prostor nabídne zhruba dvojnásobný počet míst, což umožní uspokojit rostoucí divácký zájem a zároveň zajistit udržitelný provoz,“ doplnil Kracík.

Peníze shání i formou sbírky

Novému divadlu vtiskne podobu architektonické studio Komplits pod vedením designéra Pavla Kříže, jenž navrhl například olomouckou restauraci Entrée. Počítá s elevací hlediště a s interiérem protknutým přírodními prvky a organickými tvary.

„Na dlouhé chodbě bude umístěný bar, který bude předkrokem k divadlu. Má představa je vytvořit předsálí tak, jako by člověk procházel kulisami,“ prozradil Kříž.

Hanácká kasárna už kraj s městem nechtějí, stát je znovu zkusí prodat

Skleněný podhled s lustry na současném stropě chce designér demontovat a využít pro interiérovou instalaci. Hned u vstupu do divadla pak počítá se světelnými efekty.

„Představoval bych si interaktivní instalaci, kde budou k návštěvě divadla lákat tváře herců. Bude to takový show prvek, který bude viditelný z ulice a každého, kdo půjde kolem nebo pojede tramvají, to upoutá,“ vysvětlil Kříž.

První vizualizace nového divadla by podle něj měly být hotové v červnu, výši investice odhadl na devět milionů korun. První část této sumy se divadlo snaží získat na platformě Donio, kde divadelníci spustili sbírku.

„Naše financování je vícezdrojové. Podstatnou část peněz si zajišťujeme vlastními silami a opíráme se i o naše partnery. Jako nezávislá scéna se nyní obracíme také na diváky. Každý příspěvek nám pomůže přiblížit se k otevření nového prostoru,“ sdělil Kracík. V průběhu roku Tramtarie chystá také benefiční akce na podporu svého nového divadelního domova.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Zoo Dvůr Králové získala z Francie sloní samici, celkem má tři slony

Zoo DvĹŻr KrĂˇlovĂ© zĂ­skala z Francie slonĂ­ samici, celkem mĂˇ tĹ™i slony

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dnes dorazila samice slona afrického savanového z francouzské zoo Planete Sauvage u města Nantes. Dvorská...

29. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2

Kultovní módní bible je zpět! Pokračování hitu Ďábel nosí Pradu vrací na scénu nekompromisní Mirandu Priestlyovou i ambiciózní Andreu Sachsovou. Jak dopadl střet legendárního světa Runwaye s moderní...

29. dubna 2026  18:15

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské...

Středeční odpoledne ve Zlíně bylo plné zvuků houkajících sirén hasičů, policie i sanitek. Policisté evakuovali asi 150 lidí z obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné kvůli úniku nebezpečné...

29. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  18:13

OBRAZEM: Čím střílel a čím se holil Napoleon? Slavkov ukazuje i šavli císaře

Výstava artefaktů z Fondation Napoléon bude k vidění ve Slavkově u Brna do...

Břitvu, kterou si Napoleon Bonaparte pravděpodobně oholil vousy ráno před bitvou u Slavkova nebo lovecká puška, z níž střílel. To jsou příklady dochovaných osobních věcí známého vojevůdce a...

29. dubna 2026  18:02

Plzeňský archiv ke stým narozeninám Hurvínka ukázal část pozůstalosti po Skupovi

PlzeĹskĂ˝ archiv ke stĂ˝m narozeninĂˇm HurvĂ­nka ukĂˇzal ÄŤĂˇst pozĹŻstalosti po Skupovi

Staré loutky Spejbla a Hurvínka, krojované loutky, návrhy scén, skici i části scénářů z pozůstalosti loutkáře Josefa Skupy představuje dnes a ve čtvrtek Archiv...

29. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci,...

Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v...

29. dubna 2026  17:52

Zlínská filharmonie zahraje v příští sezoně s pianistou Bissem, uvede i muzikál

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila pro nadcházející 81. sezonu 120 koncertů. Odehraje je ve Zlíně, dalších městech Česka i v zahraničí. Sezona...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

Park v Bzenecké ulici v Brně-Vinohradech bude po úpravách zelenější

ilustrační snímek

Brněnské Vinohrady revitalizují park v Bzenecké ulici. Po úpravách jej budou zdobit zasakovací trvalkové záhony, jenž umožní lepší zadržování vody. Projekt...

29. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Rekonstrukce sportoviště u Sokola má dodavatele. Hotovo bude letos v létě

Rekonstrukce sportoviště u Sokola.

Radní městské části Praha 2 v tomto týdnu rozhodli o výběru dodavatele veřejné zakázky na rekonstrukci sportovního areálu v Riegrových sadech. Vítězem výběrového řízení se stala společnost GARTENSTA...

29. dubna 2026  17:30

Pohled do Radlic v Praze 5 je nyní na jaře i přes trvající suché počasí příjemný, protože převážně směřuje do zeleně, která obklopuje jak bankovní domy tak plavecký bazén a zejména představuje...

vydáno 29. dubna 2026  17:27

Jsem první občan, který nesmí hovořit, čílil se bůh šašek. Soud mu zakázal videa

Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově (29. dubna 2026)

Lukáš Stančík známý jako bůh šašek nesmí od středečního odpoledne následující dva roky dát jediné video na jakoukoli internetovou platformu, ani po tu dobu nesmí vystupovat ve videích ostatních....

29. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

ÚS vyhověl oběti znásilnění, justice musí znovu rozhodovat o odškodném

ilustrační snímek

Pražské soudy chybovaly, když oběti znásilnění přiznaly odškodné jen 20.000 korun, tedy desetinu uplatněného nároku. Ve zbytku ji odkázaly na civilní řízení,...

29. dubna 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

