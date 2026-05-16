Olomouc hostí největší Běh pro Paměť národa, podpoří vzpomínky pamětníků

V běžeckou trať se příští sobotu promění Smetanovy sady v Olomouci, kde se odehraje tradiční charitativní akce Běh pro Paměť národa. Její výtěžek podpoří dokumentování vzpomínek pamětníků, vzdělávací programy i pomoc bývalým politickým vězňům a disidentům, sdělila ČTK Tereza Poborská Soušková z pobočky Paměť národa Střední Morava. Do akce, kterou pořádá organizace Post Bellum, se zapojí lidé po celé republice, letošní ročník má být podle organizátorů největší v historii projektu.
V Olomouci bude zázemí závodu u sbírkových skleníků Výstaviště Flora. Registrace začne v 8:30, hlavní závody na pět a deset kilometrů i štafety odstartují v 9:30. Součástí programu budou také dětský běh na 200 metrů a rodinný běh na jeden kilometr.
Organizátoři chtějí podle svých slov zdůraznit nejen sportovní výkon, ale také mezigenerační setkávání a podporu společných hodnot. "Každý z nás někdy utíká. Před deštěm, na tramvaj nebo před pondělním ránem. V Běhu pro Paměť národa ale běžíme za něco mnohem důležitějšího: za příběhy lidí, kteří neutekli, když šlo do tuhého," uvedl ředitel akce Petr Zavadil.
Pořadatelé chtějí do letošního ročníku zapojit co nejširší veřejnost od dětí po zkušené běžce. "Není to závod o čase, ale o hodnotách. A pokud se u toho někdo zadýchá, je to v pořádku. Hlavní je, že se společně nadechneme pro odvahu, kterou si neseme dál," doplnil Zavadil.
Letošní ročník bude podle organizátorů největší v historii - zapojí se do něj desítky míst po celé České republice a tisíce běžců všech generací. V Olomouci se na akci podílí Univerzita Palackého, která připraví Relax & Science zónu s workshopy i interaktivním programem.
Akce každoročně propojuje sportovní výkon s připomínkou příběhů lidí, kteří obstáli v těžkých historických chvílích, a dává veřejnosti možnost aktivně podpořit jejich odkaz. Stojí za ní nezisková organizace Post Bellum, která sbírá vzpomínky pamětníků a ukládá je do on-line sbírky Paměť národa. Dokumentaristé zaznamenali již více než deset tisíc svědectví válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale například i agentů StB.