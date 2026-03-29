Olomouc hostí výstavu o rakovině: Umění a osvěta v projektu Sami spolu

Galerie sociální fotografie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci chystá fotografický projekt zaměřený na prevenci rakoviny. Podle pořadatelů propojuje umění s osvětou o této nemoci a zdůrazňuje význam prevence a včasného záchytu. Výstava nese název Sami spolu, je součástí putovního projektu Dg.C.- rozumíš? pořádaný pacientskou organizací Dialog Jessenius. Otevřena bude 9. dubna, sdělila ČTK vedoucí galerie Veronika Gigalová.
Výstava je intimní příběh fotografky Anny Rathkopfové, Češky žijící v USA se svou rodinou, které lékaři diagnostikovali nádor prsu. "Anna se o své nemoci pozitivní rakovině prsu dozvěděla ve 37 letech. Sedm let dokumentovala spolu s manželem jejich život i každodennost poznamenanou léčbou. Výsledkem je cyklus fotografií, které otevírají skrytá témata - tíhu péče, mlčení kolem mužské zranitelnosti nebo dětský pohled na nemoc," uvedla Gigalová.
Výstava měla velký ohlas v zahraničí - vidělo ji přes půl milionu lidí, vystavena byla mimo jiné na festivalu Photoville v New Yorku a informovala o ní média jako Washington Post nebo CNN. V roce 2024 získala ocenění Photographic Achievement Award OSN.
Díky svému českému původu se Anna rozhodla výstavu představit i v České republice, kde ve spolupráci s pacientskou organizací Dialog Jessenius připravila edukačně-umělecký projekt Dg.C. - rozumíš?, který chce prostřednictvím umění i veřejných debat přiblížit cestu onkologického pacienta, bourat tabu a zdůraznit význam prevence. "Kurátorka české výstavy Adéla Singerová vybrala fotografie do dvojic, kontrastních i souznících, aby ještě silněji otevřely témata, která bývají tabuizována, a přitom jsou důvěrně známá mnohým rodinám," doplnila vedoucí olomoucké galerie.
Název projektu odkazuje na písmeno C, které v mezinárodní klasifikaci nemocí označuje zhoubné nádory. Projekt přibližuje veřejnosti cestu onkologického pacienta, destigmatizuje téma rakoviny a zdůrazňuje význam prevence. Premiéru měl v Praze a nyní osvětu šíří po jednotlivých regionech v republice. Součástí programu jsou i besedy s lékaři, praktické ukázky samovyšetření a informace o možnostech včasné diagnostiky.