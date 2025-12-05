Olomouc má zvláštní pietní místo. Je věnované lidem, kteří darovali tělo vědě

Doposud byla těla lidí využitá při výuce lékařů nebo pro výzkum posílána do krematoria a popel byl podle přání dárce buď rozprášen na rozptylové louce, nebo byl v urně předán pozůstalým. Zhruba před rokem ale zástupci lékařské fakulty přišli s návrhem na změnu.
„Obrátili se na nás s iniciativou vybudovat na hřbitově pietní místo. Tomu jsme velmi rádi vyhověli, protože je to možnost, jak lidem, kteří darovali svá těla, za jejich mimořádný čin poděkovat. Vyčlenili jsme proto prostor v severovýchodní části neředínského hřbitova blízko Lesa vzpomínek,“ uvedla ředitelka Hřbitovů města Olomouce Dana Pluskalová.
„Věřím, že právě tímto způsobem dokážeme lépe vyjádřit vděk a úctu lidem, kteří jsou společnosti užiteční i po své smrti. Posledním místem odpočinku našich dárců se tak může stát toto jedinečné místo, kde se budou setkávat nejen jejich příbuzní, pozůstalí a přátelé, ale také studenti medicíny a pracovníci našeho ústavu, aby uctili jejich památku,“ vyzdvihl Petr Mlejnek, přednosta ústavu normální anatomie lékařské fakulty.
Podle něj by nové pietní místo zároveň mohlo pomoci zvýšit povědomí veřejnosti o dárcovství těl, protože sebedokonalejší model nedokáže vystihnout jedinečnost člověka. Dárcovství těl tak zůstává pro medicínu i v současnosti nesmírně důležité.
Pietní místo mají i rodiče zemřelých dětí
„Jde o nesmírně cenný čin, jenž umožňuje studentům všeobecného a zubního lékařství získat znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon lékařského povolání. Díky obětavosti dárců se mohou lékaři připravovat na své poslání – pomáhat a léčit živé, a těla dárců se tak stávají mostem mezi vědou a lidskostí, mezi životem a poznáním,“ podotkl pak děkan lékařské fakulty Milan Kolář.
„Zřízením tohoto hrobu naše fakulta vyjadřuje svou velkou vděčnost a současně zajišťuje, aby ostatky dárců po splnění svého poslání nalezly důstojný a věčný odpočinek,“ dodal.
Darovat tělo pro účely výuky budoucích lékařek a lékařů nebo výzkumu a dalšího rozvoje medicíny je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi dárcem a zmíněným ústavem normální anatomie lékařské fakulty.
Smlouva musí být podepsána úředně ověřenými podpisy a lze ji kdykoliv písemně vypovědět. Podrobnosti lze nalézt na webu ústavu.
„Darovat vlastní tělo může být pro mnohé z nás velmi statečné rozhodnutí, protože si tím definitivně připouštíme vlastní smrtelnost. Ale vlastně tím zároveň rozhodujeme i o tom, že náš odkaz bude žít dál,“ uzavřel ředitel olomoucké fakultní nemocnice Roman Havlík.
Letos jde na hlavním olomouckém hřbitově už o druhé nové speciální pietní místo. Na začátku srpna bylo první zřízeno pro rodiče, kteří se potýkají se ztrátou dítěte. Pomník nechala ve spolupráci s městem a Olomouckým krajem zřídit organizace Dítě v srdci.