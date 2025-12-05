Olomouc má zvláštní pietní místo. Je věnované lidem, kteří darovali tělo vědě

Neobvyklé pietní místo v uplynulých dnech nově vzniklo na olomouckém ústředním hřbitově. Připomíná památku těch, kteří se rozhodli darovat své tělo pro vzdělávání budoucích lékařek a lékařů a rozvoj medicíny.

Pohled na pietní místo pro dárce těl na olomouckém ústředním hřbitově ve čtvrti Neředín. | foto: Lenka Jedličková

Doposud byla těla lidí využitá při výuce lékařů nebo pro výzkum posílána do krematoria a popel byl podle přání dárce buď rozprášen na rozptylové louce, nebo byl v urně předán pozůstalým. Zhruba před rokem ale zástupci lékařské fakulty přišli s návrhem na změnu.

„Obrátili se na nás s iniciativou vybudovat na hřbitově pietní místo. Tomu jsme velmi rádi vyhověli, protože je to možnost, jak lidem, kteří darovali svá těla, za jejich mimořádný čin poděkovat. Vyčlenili jsme proto prostor v severovýchodní části neředínského hřbitova blízko Lesa vzpomínek,“ uvedla ředitelka Hřbitovů města Olomouce Dana Pluskalová.

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

„Věřím, že právě tímto způsobem dokážeme lépe vyjádřit vděk a úctu lidem, kteří jsou společnosti užiteční i po své smrti. Posledním místem odpočinku našich dárců se tak může stát toto jedinečné místo, kde se budou setkávat nejen jejich příbuzní, pozůstalí a přátelé, ale také studenti medicíny a pracovníci našeho ústavu, aby uctili jejich památku,“ vyzdvihl Petr Mlejnek, přednosta ústavu normální anatomie lékařské fakulty.

Podle něj by nové pietní místo zároveň mohlo pomoci zvýšit povědomí veřejnosti o dárcovství těl, protože sebedokonalejší model nedokáže vystihnout jedinečnost člověka. Dárcovství těl tak zůstává pro medicínu i v současnosti nesmírně důležité.

Pietní místo mají i rodiče zemřelých dětí

„Jde o nesmírně cenný čin, jenž umožňuje studentům všeobecného a zubního lékařství získat znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon lékařského povolání. Díky obětavosti dárců se mohou lékaři připravovat na své poslání – pomáhat a léčit živé, a těla dárců se tak stávají mostem mezi vědou a lidskostí, mezi životem a poznáním,“ podotkl pak děkan lékařské fakulty Milan Kolář.

„Zřízením tohoto hrobu naše fakulta vyjadřuje svou velkou vděčnost a současně zajišťuje, aby ostatky dárců po splnění svého poslání nalezly důstojný a věčný odpočinek,“ dodal.

Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Darovat tělo pro účely výuky budoucích lékařek a lékařů nebo výzkumu a dalšího rozvoje medicíny je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi dárcem a zmíněným ústavem normální anatomie lékařské fakulty.

Smlouva musí být podepsána úředně ověřenými podpisy a lze ji kdykoliv písemně vypovědět. Podrobnosti lze nalézt na webu ústavu.

„Darovat vlastní tělo může být pro mnohé z nás velmi statečné rozhodnutí, protože si tím definitivně připouštíme vlastní smrtelnost. Ale vlastně tím zároveň rozhodujeme i o tom, že náš odkaz bude žít dál,“ uzavřel ředitel olomoucké fakultní nemocnice Roman Havlík.

Letos jde na hlavním olomouckém hřbitově už o druhé nové speciální pietní místo. Na začátku srpna bylo první zřízeno pro rodiče, kteří se potýkají se ztrátou dítěte. Pomník nechala ve spolupráci s městem a Olomouckým krajem zřídit organizace Dítě v srdci.

