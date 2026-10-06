Olomouc investovala do modernizace akvacentra Delfínek 10,4 milionu korun

Olomoucká radnice investovala 10,4 milionu korun bez DPH do modernizace aquacentra Delfínek na plaveckém stadionu, které se zaměřuje především na plavání kojenců a batolat. Po několikaměsíční rekonstrukci tam vzniklo větší zázemí pro rodiče s dětmi, nová aklimatizační místnost s hernou, rozšířený prostor pro kočárky a větší šatny i sprchy. Modernizací prošla také tělocvična. ČTK to dnes sdělil ředitel společnosti Aquapark Olomouc Dalibor Přikryl.
Delfínek slouží rodinám s malými dětmi více než 20 let. Původní prostory už podle vedení plaveckého bazénu neodpovídaly současné poptávce. Plavání je určeno dětem od šesti měsíců věku, v roce 2025 rodiče do plaveckých kurzů zapsali 2380 dětí. Provoz Delfínku byl kvůli stavebním pracím přerušen od 1. května, nyní už centrum opět poskytuje své služby.
"Při přípravě rekonstrukce jsme vycházeli především z toho, co rodičům a dětem v každodenním provozu chybělo. Původní prostory byly při současném počtu návštěvníků jednoduše malé. Chtěli jsme proto, aby se rodiny nemusely tísnit v šatnách nebo při aklimatizaci po ukončení plavání a aby měly k dispozici příjemné místo, kde mohou s dětmi chvíli pobýt," uvedl Přikryl.
Modernizována byla také tělocvična, která má nyní samostatné zázemí se sprchami, nový sportovní povrch a samostatný vstup. Díky tomu ji bude možné více využívat i ke komerčním pronájmům.
Aquacentrum Delfínek je součástí plaveckého stadionu v Legionářské ulici nedaleko centra Olomouce. Vybudováno bylo v letech 2003 až 2004 a zaměřuje se na plavání kojenců a batolat, předplaveckou a plaveckou výuku dětí a další pohybové aktivity.
Modernizace Delfínku podle Přikryla završila první etapu rozvojových investic společnosti Aquapark Olomouc, které si v letech 2023 až 2026 vyžádaly 21,75 milionu korun bez DPH. Součástí investic bylo také zpřístupnění tobogánu z letního areálu, propojení krytého a letního areálu a rekonstrukce převlékáren letního areálu.