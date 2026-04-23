Hlavní částí výstavy bude tradičně pavilon A s expozicí Tóny Flory. Zaměřuje se na květinové instalace propojené s hudební inspirací, architekturou i prostorem. Autorsky za ní stojí přední čeští floristé Karolína Žáčková a Jaromír Kokeš, architektonické řešení připravilo studio Hrdina & Pavlík.
Autoři návštěvníka provedou prostředím, kde rytmus, vlnění i gradaci hudby mění na barvy, struktury a kompozici rostlin. Květiny zde podle ředitelky Výstaviště Flora Evy Fuglíčkové nejsou jen dekorací, ale nositeli emocí, stejně jako hudba. Výstava má navozovat zážitek propojení zvuku s přírodou.
Jak vypadalo finišování příprav výstavy
Hudební linka odkazuje na různé epochy i osobnosti spojené s Olomoucí od barokní tvorby Gottfrieda Fingera přes jazz Emila Viklického až po současnou hudební scénu. Objeví se i připomínka Wolfganga Amadea Mozarta, který v Olomouci pobýval.
„Letošní hlavní expozice ukáže květiny v neobvyklém spojení s hudbou a věříme, že návštěvníkům nabídne silný vizuální i kulturní zážitek,“ podotkla Fuglíčková.
Program floristické show budou doprovázet muzikanti hrající různé žánry od jazzu přes klasiku až po rock nebo blues.
„Jedním z hlavních jmen letošní Flory bude Tomasz Max Kuczyński, aktuální světový šampion z prestižní soutěže World Cup Floral Art. Jeho vystoupení patří k vrcholům programu a představí špičkovou světovou floristiku v živém provedení,“ pozvala mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová na páteční dopoledne.
Zajít lze i na koncert, přednášky a diskuze
Aktuální pěstitelské trendy představí Svaz květinářů a floristů České republiky či Český zahrádkářský svaz, kde budou mít lidé i možnost konzultací s odborníky.
Na jarní Floru dorazí zhruba 70 vystavovatelů z Česka, Slovenska a Polska i 370 prodejců. K výstavě totiž patří také zahradnické trhy s širokou nabídkou rostlin, techniky i zahradnických potřeb. K mání budou přísady, cibuloviny, zahradnické potřeby, mechanizace, nářadí, skleníky a mnoho dalšího.
Jarní Flora 2026
Výběr z programu:
pátek (pavilon A) 10:00 – 11:00 Floristická show (Tomasz Max Kuczyński)
sobota (areál Samba) 13:00 Koncert Petry Černocké (s rozhovorem a autogramiádou)
neděle (areál Samba) 13:00 Jak vybrat správné trvalky a letničky – diskuze se Zdeňkem Šupem
„V pavilonu H se návštěvníci mohou setkat s projektem Bonsaje a umění, jenž představí jedinečné bonsaje staré desítky až stovky let, včetně mimořádně vzácných exemplářů. Součástí expozice je také kolekce 50 portrétů světových osobností od malíře Tomáše Měšťanka, která vytváří zajímavý dialog mezi přírodou a lidskou tváří,“ uvedla Tomašovičová.
V historické oranžerii se grafickými listy na výstavě Rozkvetlá partitura představí členové Unie výtvarných umělců Olomoucka, které doplní instalace studentů Mendelovy univerzity. Děti si pro změnu mohou v dílničce Zahradníček vyzkoušet přesazování sazenic i péči o rostliny.
Doprovodný program kombinuje ukázky práce floristů, hudby, odborné přednášky i interaktivní workshopy. Moderátorem bude herec Alfréd Šrámek. Mezi hlavní lákadla patří sobotní koncert Petry Černocké nebo přednášky a diskuze s odborníky o trvalkách a letničkách, ochraně rostlin slámou nebo ptačím zpěvu.
„Flora letos ožívá i po setmění. Večerní komentovaná prohlídka nabídne centrální expozici Tóny Flory v nasvícené, intimnější atmosféře s hudebním doprovodem Emila Viklického. Následující večer pak pavilon A rozezní Ecstatic Dance Flora – propojení hudby, pohybu a prostoru plného květin,“ nastínila mluvčí.