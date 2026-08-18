Olomouc spustila placení jízdného kartou ve vozech MHD, lidé už hlásí první potíže

Ondřej Zuntych
  12:12
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Zatím sice jen v malém, přesto je to velká změna. Cestující v olomouckých autobusech a tramvajích mohou nově konečně nastoupit i bez jízdenky a tu si koupit bezhotovostně až ve voze. Při přestupu k jinému dopravci však stále musejí zvolit možnost papírové jízdenky.

Na sociálních sítích Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) novinku představil v pondělí. „Dnes odpoledne jsme spustili zkušební provoz nových platebních terminálů. V první fázi jsou aktivní v deseti tramvajích na linkách X3 a X5 a v deseti autobusech, které se budou na linkách střídat,“ informoval dopravce. U tramvají jde o pět ze sedmi souprav.

Z kloubových autobusů tak byly v první den nového týdne aktivními validátory, jak se přístrojům říká, vybaveny linky 12, 17 a 19 a k tomu linky 13, 15, 20, 25 a X s krátkými autobusy. Dnes to jsou zase jiné trasy.

Dopravní podnik města Olomouce zahájil zkušební provoz terminálů pro platbu jízdného kartou ve vozech MHD. (17. srpna 2026)
Dopravní podnik města Olomouce zahájil zkušební provoz terminálů pro platbu jízdného kartou ve vozech MHD. (17. srpna 2026)
Dopravní podnik města Olomouce zahájil zkušební provoz terminálů pro platbu jízdného kartou ve vozech MHD. (17. srpna 2026)
Dopravní podnik města Olomouce zahájil zkušební provoz terminálů pro platbu jízdného kartou ve vozech MHD. (17. srpna 2026)
5 fotografií

I když vozy v pondělí ještě nebyly označené nálepkami na dveřích upozorňujícími na možnost bezkontaktní platby, přístroje ožily a lidé je mohli začít testovat.

„Report ze zkušebního provozu u evidenčního čísla vozu 133 na lince X3 nefunguje IDSOK jízdné v zadní části vozu,“ hlásil vzápětí na Facebooku dopravce jeden z cestujících.

Zpráva se týká nákupu přestupní jízdenky s QR kódem na spoje krajského systému. Jízdenku je nutné si vytisknout i v případě, že bude někdo chtít jet v olomoucké zóně 71, ale vlakem nebo „krajským“ autobusem.

„Dodávám nefunkční nákup jízdenky do Šternberka ve voze 666 na lince číslo 20,“ přidal postřeh další z cestujících.

Hlaste potíže, vyzývá dopravce cestující

I z takových důvodů zatím DPMO „neoživil“ už nainstalované terminály ve všech 147 vozech. První zhruba týden si chce s dodavatelskou společností Mikroelektronika ověřovat, jak provoz funguje a zda platby odcházejí, jak mají.

Proto také dopravce přímo vyzývá cestující, aby hlásili své zkušenosti. Týkat se mohou třeba i šetřiče obrazovky validátoru, na kterou je potřeba ťuknout prstem, aby se spustil nákup. Pokud by například přišel lidem matoucí nebo zbytečný, je možnost dát ho pryč.

Jak to funguje

V první fázi dopravní podnik spustil bezkontaktní platby v deseti autobusech na střídajících se linkách a v deseti tramvajích na linkách X3 a X5. Plošně chce terminály zapnout do konce srpna. Nejjednodušší nákup spočívá v přiložení karty k přístroji (validátoru).

„Jízdenku má cestující pouze na nosiči, kterým ji zakoupil. Pokud někdo přiloží jednou hodinky a jednou kartu, bude mít dvě platby, nesloučí se mu do jedné. Jestliže chcete mít papírový doklad nebo přestupujete na navazující spoje, vyjede vám jízdenka s QR kódem,“ řekl obchodní manažer Mikroelektroniky Ondřej Bárta a podotkl, že olomoucké validátory jsou poslední generací nasazenou v Česku poprvé.

Nutno dodat, že krajské město si na ně muselo počkat sedm let. „Poprvé jsme dodání systému soutěžili v roce 2019, kdy se přihlásil jeden dodavatel, a proto byla soutěž zrušena. Bohužel přišel covid a soutěžení se odsouvalo až do roku 2023, kdy ale řízení skončilo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ nastínil předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík.

„A pak 18 měsíců trvala realizace. Je to poměrně hodně, ale dodavatel nakonec využil celý rok a půl,“ dodal.

Od začátku přitom podnik počítal i s možností tisku papírových jízdenek stejně jako třeba v Praze. „Krajský integrátor má obavu, že by se při digitálním přenosu informací mohlo stát, že by nemusel být cestující odbaven,“ podotkl Michalík s odkazem na riziko nedostatečného pokrytí signálem na celém území kraje.

Systém působí „kutilsky“, hodnotí expert

Lidé mohou znát z dalších měst a krajů i jiné podoby. „Jedním ze způsobů, jak zatraktivnit veřejnou dopravu oproti dopravě individuální, je co nejsnazší odbavování s využitím moderních technických prostředků, například právě platební karty,“ sdělil k olomouckému pokroku konzultant a provozovatel informačního webu smartcityvpraxi. cz Jakub Slavík.

„Dnes je tento trend typický pro česká i zahraniční města s rozvinutou veřejnou dopravou. Podmínky a rozšíření takového řešení jsou velmi rozmanité a liší se případ od případu,“ doplnil s tím, že je žádoucí, aby takovýto systém odbavení fungoval nejen u jednoho dopravce, tedy městského dopravního podniku, ale v rámci celého integrovaného dopravního systému.

Z olomoucké MHD je opět veřejná „sauna“, klimatizaci má jen minimum vozů

„Olomoucký ‚elektronicko-papírový‘ systém působí v tomto směru dosti nezvykle, skoro jako cosi na způsob českého kutila,“ podotkl Slavík.

Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku.

„Avšak v případě, že chce cestující překročit půlnoc a požaduje 24hodinový doklad například od 16 hodin do 16 hodin dalšího dne, je vhodné zvolit na terminálu rovnou možnost 24hodinové jízdenky za 90 nebo 45 korun,“ doporučila mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

„Hlavně pro cestující, kteří nevyužívají MHD denně a nemají tak dlouhodobé kupony nebo staženou mobilní aplikaci, jde o výrazné zjednodušení a zatraktivnění městské hromadné dopravy,“ vyzdvihl investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).

Strhávání plateb funguje různě

Na jednu transakci jde zakoupit až pět jízdenek i s výdejem papírové jízdenky. Dopravní podnik upozorňuje, že informace o uskutečněném nákupu a stržení platby z účtu nepřijde lidem hned.

Třeba držitelé karet Mastercard budou mít při první jízdě blokovanou jednu korunu, která bude na konci dne nahrazena skutečnou cenou jízdného. Finální transakce může být viditelná sdruženě za tři až sedm dní.

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Pro platby kartami Visa zase platí, že částka za celý den bude zúčtována jednou denně a banka ji strhne do konce následujícího dne. V internetovém bankovnictví se zobrazí konečná částka za celý den.

Cestující ale budou mít možnost dostat se elektronicky i k rozložení cest na jednotlivé jízdy, případně si vytisknout doklad.

Za 191 validátorů DPMO zaplatil 14,5 milionu korun, náklady mu umožnila snížit téměř desetimilionová evropská dotace.

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