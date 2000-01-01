náhledy
Industriální prostory olomoucké budovy Telegraph, někdejší továrny na telegrafy, dále třeba Svatý Kopeček, univerzitní Konvikt či Dolní náměstí, kde vznikaly scény automobilové honičky. Tam všude se natáčela nová česko-slovenská komedie Když se zhasne, jejíž děj vychází z úspěšné stejnojmenné divadelní hry uváděné na prknech olomouckého Moravského divadla.
V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát či Petra Hřebíčková.
Film láká na herecké obsazení v podobě Petry Hřebíčkové, Vojty Kotka (oba na snímku) Tomáše Maštalíra či Martina Pechláta.
Interiéry Telegraphu se proměnily v recepci gynekologie i luxusní restauraci 7 hříchů, v níž Vojta Kotek (na snímku druhý zprava) coby šéfkuchař předvádí své kulinářské umění a pod vedením šéfky Niny (Petra Hřebíčková) připravuje menu sestavené týmem michelinských kuchařů. Spoluautorkou divadelní hry uváděné s velkým zájmem v Moravském divadle už od roku 2012 i filmového scénáře je Michaela Doleželová, jež si v komedii také zahrála (na snímku zcela vlevo).
Vojtěch Kotek, Petra Hřebíčková a režisér Andy Fehu při natáčení filmu Když se zhasne
Martin Pechlát coby plachý vědec Čenda ve svém kabinetu, který mu filmaři v komedii Když se zhasne zřídili v univerzitním Konviktu.
Petra Polnišová hraje Alenu, majitelku ezoterického obchodu. V ten se proměnil podnik Dobrá čajovna v olomoucké Havelkově ulici.
Petra Hřebíčková ve filmu Když se zhasne (2026)
Snímek z filmu Když se zhasne
Filmová kritička iDNES.cz Mirka Spáčilová ve své recenzi zmínila, že komedie „oslavuje Olomouc“ (na snímku pohled na budovu Telegraph). Celkově nicméně snímku udělila hodnocení 30 procent.
Zmínění aktéři se symbolicky vrátili na „místo činu“ tento týden v pondělí, kdy se v olomouckém multikině Premiere Cinemas uskutečnila předpremiéra s autogramiádou.
Zájemci se mohli s herečkami i herci také vyfotit.
Petra Hřebíčková a Tomáš Maštalír ve filmu Když se zhasne (2026)
