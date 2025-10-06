Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova. Na sociální síti X o tom informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Dálnici D55 Olomouc – Kokory otevřeme v pátek 19. prosince a zároveň usilovně pracujeme na zbývajícím úseku až do Přerova. Část D55 z Kokor do Přerova nyní zkoumají archeologové, kteří už hlásí nález neolitického sídliště s pozůstatkem základů sloupového domu,“ uvedlo ŘSD.

Mapa úseku dálnice D55 mezi Olomoucí a obcí Kokory. Pro zvětšení klikněte.

Na chystanou druhou polovinu dálnice D55 v úseku mezi Kokory a Přerovem ŘSD nedávno získalo stavební povolení, tato část má být dokončena v roce 2029. Na stavbu už bylo vykoupeno 98 procent potřebných pozemků.

Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, která Přerov s Olomoucí spojuje přes několik obcí. Vesnicemi nyní denně projede až 20 tisíc aut a frekventovaná silnice je místem častých nehod.

Stavba osmikilometrové části mezi Olomoucí a Kokory, která začala předloni na jaře, bude stát 1,95 miliardy korun. Navazující úsek z Kokor do Přerova bude měřit šest kilometrů a jeho stavba má přijít na 2,2 miliardy.

1. září 2025

Mapa druhého úseku dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem.

Příprava D55 z Kokor do Přerova byla komplikovaná a nabrala zhruba dvouletý skluz. Soud totiž při projednávání žaloby obce Rokytnice prohlásil územní rozhodnutí za neplatné. Nejvyšší správní soud však v roce 2021 verdikt krajského soudu zrušil. Rokytnice se posléze dohodla s úřady a ŘSD na kompenzacích za vznik dálnice u obce a žalobu stáhla.

Stavbaři nyní finišují také s budováním desetikilometrového úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, jehož stavba začala předloni v lednu a přijde na téměř sedm miliard korun. Po dokončení zlepší špatnou dopravní situaci v Přerově. Tato poslední část D1 bude zprovozněna s tříměsíčním předstihem, stavební práce totiž postupují rychleji, než se předpokládalo.

17. září 2025

