Olomouc kvůli námitkám u ÚOHS zrušila pětiletý tendr na vánoční trhy

Olomoučtí radní zrušili veřejnou soutěž na pořádání vánočních trhů v centru města v letech 2026 až 2030. Jeden z jejích účastníků totiž zaslal námitky antimonopolnímu úřadu. Pokračování soutěže by podle hodnoticí komise mohlo ohrozit pořádání letošních vánočních trhů, které město vyřeší jednorázovým zadáním. ČTK to dnes sdělil primátorčin náměstek Viktor Tichák (Piráti).
Tendr na pořadatele vánočních trhů radnice zahájila loni na konci října, do soutěže o pětiletý kontrakt v hodnotě zhruba 100 milionů korun se přihlásilo pět uchazečů. V průběhu řízení jeden z účastníků podal námitky a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) následně zahájil správní řízení. "Rozhodnutí (zrušit tendr) navazuje na doporučení hodnoticí komise, která navrhla řízení ukončit z důvodů hodných zvláštního zřetele podle zákona o zadávání veřejných zakázek," uvedl Tichák.
Hodnoticí komise navrhla tendr zrušit kvůli okolnostem, které podle ní znemožňují spravedlivé a efektivní pokračování v soutěži. "Zrušení řízení bylo konzultováno i s externí advokátní kanceláří, která tento postup rovněž doporučila," podotkl Tichák. ÚOHS podle něj rozhodl pouze o nedostatečném vypořádání několika dílčích námitek stěžovatele a uložil městu tyto námitky vypořádat znovu. Zadávacím řízením jako takovým se úřad nezabýval. Vypořádání s námitkami by ale celý proces prodloužilo natolik, že by se organizace vánočních trhů letos už pravděpodobně nestihla.
Radní tak budou muset rozhodnout o dalším postupu, jak zajistit vánoční trhy letos i v dalších letech. "Určitě nechceme Olomoučany ani návštěvníky města zklamat. Proto bych je chtěl ujistit, že Vánoční trhy budou i v letošním roce. Protože nás ale tlačí čas, nestihneme už výběrové řízení pro celé pětileté období, takže budeme chystat přímé zadání na uspořádání trhů pro letošní rok. Bezprostředně poté znovu vypíšeme zakázku na pětileté období, která už bude reflektovat průběh aktuálního řízení s přihlédnutím k námitkám stěžovatele," dodal Tichák.
Předchozí pětiletý tendr na pořádání vánočních trhů v Olomouci skončil loni. V koncesním řízení zakázku získala obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc, která trhy pořádala i v předchozích letech. Vánoční trhy v centru Olomouce každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté.