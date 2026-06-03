Soud nařídil Olomouci vrátit na náměstí kritizované lampy. Ty už se ale nevyrábí

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42aktualizováno  15:42
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Olomoucká radnice musí podle zatím nepravomocného rozsudku krajského soudu vrátit na Horní náměstí lampy typu Thorn označované pro svůj vzhled jako „sirky“. Město je před dvanácti lety navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra z náměstí odstranilo, mimo jiné kvůli kritice o nedostatečné svítivosti, a nahradilo jinými lampami.
Lampy Thorn přezdívané „sirky“ osvětlovaly olomoucké Horní náměstí do poloviny...

Lampy Thorn přezdívané „sirky“ osvětlovaly olomoucké Horní náměstí do poloviny září 2014, kdy je nechala radnice vyměnit. A jak se nyní ukázalo i sešrotovat. | foto: Petr JanečekMAFRA

Architekt Jan Šépka.
Instalace nových světel UrbanStar na Horním náměstí v Olomouci.
Jaké lampy ozdobí olomoucké Horní náměstí? Ve hře je i typ UrbanStar, který již...
Olomoucká radnice přichystala na Horním náměstí zkoušku lamp Philips UrbanStar....
14 fotografií

Vleklý spor se týká výměny na zakázku vyrobených lamp Thorn za sériově vyráběná moderní svítidla UrbanStar. Město k ní přistoupilo v roce 2014 i přes nevoli památkářů a autorů rekonstrukce Horního náměstí, kteří s tím dodnes nesouhlasí. Spoluautor projektu, architekt Jan Šépka nakonec radnici zažaloval.

Architekt se znovu soudně domáhá instalace svých lamp na olomouckém náměstí

Krajský soud v roce 2016 uvedl, že město výměnou lamp porušilo práva autorů, a uložil mu zaplacení 100 tisíc korun včetně omluvy. Podle tehdejšího rozsudku však původní lampy Thorn radnice na Horní náměstí vracet nemusela.

Vrchní soud pak předloni potvrdil, že Šépka má nárok na omluvu, neboť město podle něj výměnou svítidel zasáhlo do autorských práv a znehodnotilo projekt. Současně zrušil další výroky krajského soudu z roku 2016, tedy zmíněné odškodné 100 tisíc korun a zamítnutí požadavku na uvedení osvětlení náměstí do původního stavu.

Sporem se proto krajský soud zabýval znovu. Podle jeho mluvčího Igora Krajdla padl rozsudek v pondělí, bližší informace však k němu soud zatím nemůže sdělit.

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„U vyhlášení nikdo nebyl a my jsme jej nedoručili stranám, do té doby jej tak nemohu komentovat,“ řekl Krajdl.

Podle Šépky ale verdikt vyzněl ve prospěch autorů rekonstrukce Horního náměstí a radnice tam bude muset lampy Thorn vrátit. Má na to 12 měsíců od nabytí právní moci rozsudku. Radnice o dalším postupu rozhodne po prostudování rozsudku, uvedl mluvčí magistrátu Jan Horejš.

K výměně nebyl objektivní důvod, říká architekt

Architekt je podle svých slov ochoten se zástupci radnice usednout k jednacímu stolu. Ve hře by totiž mohla být i varianta použití lamp navržených pro rekonstrukci Horního náměstí v roce 2001, pro které se vžil název „plácačky“ a rovněž využívaly nepřímé osvětlení. Proti nim měli ale výhrady památkáři. Proto byla nakonec po dohodě s autory rekonstrukce instalována svítidla Thorn, lidově označovaná „sirky“.

Radnice podle Šépky za 12 let nedokázala věrohodně vysvětlit, proč původní lampy odstranila. „V soudním řízení se ukázalo, že nebyly zkorodované, nebyly technicky nevyhovující a důvodem k jejich výměně nebyly ani jejich světelné parametry. Jinými slovy - neexistoval žádný důvod ke zničení této hodnotné součásti veřejného prostoru,“ podotkl.

Olomoučané si mohou na radnici prohlédnout novou lampu pro Horní náměstí

Žalobu ohledně ochrany autorského práva podal architekt Šépka v červenci 2014, kdy město výměnu lamp na Horním náměstí zvažovalo. Záměr radnice se však nelíbil památkářům ani autorům rekonstrukce náměstí.

Soud kvůli sporu o podobu osvětlení v roce 2014 vydal předběžné opatření a výměnu lamp do vyřešení sporu zakázal, město však využilo mezery v řízení a lampy Thorn nechalo v září 2014 bleskově vyměnit.

Lampy Thorn přezdívané „sirky“ osvětlovaly olomoucké Horní náměstí do poloviny září 2014, kdy je nechala radnice vyměnit. A jak se nyní ukázalo i sešrotovat.
Architekt Jan Šépka.
Instalace nových světel UrbanStar na Horním náměstí v Olomouci.
Jaké lampy ozdobí olomoucké Horní náměstí? Ve hře je i typ UrbanStar, který již stojí v krčku spojujícím Horní a Dolní náměstí.
14 fotografií

Důvodem byla mimo jiné kritika ze strany obyvatel a návštěvníků Olomouce, že osvětlení poskytované lampami bylo nedostatečné. Také mezitím zanikla firma, jež „sirky“ pro Olomouc na zakázku vyrobila.

„Primární důvod byl, že na náměstí byla tma a lampy byly přes deset let staré. Už v roce 2014 tam navíc čtyři sloupy se svítidly nebyly. Do některých nabouralo auto, byly vykývané, technické služby je odstraňovaly. Bylo rozhodnuto, že se budou muset vyměnit,“ zdůvodnil krok tehdejší primátor Martin Major (ODS).

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